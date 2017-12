Réagissez

Témoignant de la confiance du constructeur sud-coréen en la compétence algérienne, LG Electronics a accordé le lancement d’un nouveau modèle stratégique directement made in Algeria.

En effet, le tout premier modèle de la série Q de LG Mobile, le LG Q6, sortira incessamment de la nouvelle ligne de production de téléphones mobiles, en partenariat avec Bomare Company. Le dernier-né des smartphones LG Electronics (LG) doté d’un affichage Full Vision (affichage complet) sera prochainement disponible pour les consommateurs algériens. Le LG Q6, premier modèle de la nouvelle série de smartphones Q de LG, partage le même ADN que le G6 primé. Avec le «FullVision», LG propose un grand écran dans un téléphone confortablement utilisable avec une seule main, l’un des plus grands défis auxquels fait face la conception de smartphones cette décennie.

Le Q6 se distingue par son écran FHD + Full Vision de 5,5 pouces. Cet affichage unique offre non seulement un espace d’écran maximal, mais permet également d’effectuer plus facilement de multiples tâches vu que l’écran peut être partagé en deux fenêtres parfaitement carrées, visibles à la verticale comme à l’horizontale. La durabilité est l’une des multiples caractéristiques-clés de ce smartphone. Son cadre en métal est constitué d’aluminium série 7000 -un alliage fort couramment utilisé dans les industries aérospatiales et maritimes- avec des coins arrondis pour dissiper l’énergie d’impact au cas où il venait à tomber. Le LG Q6 a été conçu selon la norme MIL-STD 810G, qui teste et mesure la réaction des appareils aux températures extrêmes, la pluie, l’humidité, le sable et la poussière, pour déterminer leur aptitude à être utilisés par les militaires des états-Unis. La batterie du Q6 est également soumise à un processus d’évaluation extra dur, plus exigeant que les normes de test internationales.

Et pour dissiper efficacement la chaleur, un système de refroidissement est incorporé à l’intérieur et les composants-clés sont conçus loin les uns des autres pour minimiser le chauffage interne.

Autre caractéristique qui va faire la différence avec la concurrence : faire des selfies avec un appareil photo avant grand-angle de 100 degrés, qui permet d’inclure plus d’amis et d’arrière-plan dans le cadre. Le réglage grand angle immortalise la scène dans son intégralité, mais vous pouvez utiliser l’angle normal pour réaliser des portraits en gros plan plus personnalisés. Devenu le principal, voire l’unique, appareil photo pour de nombreux utilisateurs, l’achat d’un nouveau smartphone est fortement conditionné par ses qualités en photo.