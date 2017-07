LG pourrait présenter son V30 à l’IFA

Réagissez

LG vient d’envoyer à la presse une invitation à une conférence le 31 août, à Berlin. Invitation qui semble pointer vers l’annonce du V30, le second haut de gamme du constructeur coréen, fruit de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. Traditionnellement, LG scinde l’année en deux, en annonçant ses G au début de l’année et ses V à la rentrée. 6 mois après la sortie du LG G6, la marque pourrait bien profiter de l’IFA de Berlin pour présenter son V30.

Le constructeur a axé jusque-là sur les attentes du consommateur, de telle manière que chacun trouve un mobile à ses besoins et à son argent. Chaque série obéit ainsi à une stratégie bien précise. Le marché mondial a été bien étudié pour connaître la nécessité de placer tel ou tel produit et à quel moment. Il a un produit qui a, aujourd’hui, le taux de retour le plus faible sur le marché par rapport aux autres constructeurs. Un taux de retour de 1%, c’est un grand point qui permet au consommateur de faire confiance à la marque. Dans ses campagnes marketing, il ne parle pas de smartphone, mais plutôt d’un compagnon de vie. Le smartphone est un terminal de plus en plus intime, en raison du nombre croissant de données personnelles qui y sont stockées. Cette tendance ne va a priori pas diminuer puisque les personnes sont demandeuses d’applications qui vont être encore plus consommatrices de données personnelles. Il y a un phénomène de fond.

Chaque tranche d’âge possède son activité favorite : pour les 15/17 ans, c’est la connexion avec leurs amis et les loisirs, pour les 25/49 ans, la dimension «multitâche» et pour les 50 ans et plus, la communication. Il est devenu l’objet emblématique de l’internet, le moyen aujourd’hui privilégié pour prendre des photos et des vidéos, l’objet utile (être en relation avec, rechercher, trouver, identifier, nommer, connaître, comprendre, apprendre, alerter, écrire, annoter, envoyer) et futile (jouer, partager). Il est investi comme une extension de soi, un accompagnant et une aide décisionnelle permanente.