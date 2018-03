LG passe à l’Intelligence artificielle

Réagissez

LG Electronics a présenté son premier appareil mobile ThinQ au Mobile World Congress (MWC) 2018 qui s’est tenu à Barcelone en Espagne.

S’appuyant sur les bases de la plateforme du LG V30, le LG V30S ThinQ intègre de nouvelles technologies de l’intelligence artificielle dans les fonctionnalités les plus fréquemment utilisées sont étroitement alignées aux besoins et au comportement d’utilisation des consommateurs d’aujourd’hui. ThinQ a été présenté lors du CES 2018 pour identifier tous les appareils électroménagers, les produits électroniques grand public et les services de LG qui utilisent l’intelligence artificielle.

Ayant pour perspective de devenir une entreprise d’intelligence artificielle centrée sur l’utilisateur, l’objectif de LG en matière de la technologie ThinQ est de promouvoir l’intelligence artificielle comme une technologie accessible. Il y a plus d’une année que LG travaille sur des solutions basées sur l’intelligence artificielle différenciées et intuitives pour les fonctionnalités les plus courantes des smartphones.

En se concentrant plus particulièrement sur l’appareil photo et la reconnaissance vocale, l’AI Vision qui en résulte fournit un appareil photo plus intelligent et plus facile à utiliser, tandis que Voice AI améliore considérablement l’étendue des commandes vocales dans le dernier smartphone.

Le LG V30S ThinQ vient d’être lancé en Corée du Sud. Le V30S ThinQ est vraiment un V30 amélioré plutôt qu’un véritable successeur. Il est la première version de LG depuis qu’elle a annoncé ses plans de réduire massivement le nombre de smartphones lancés sur le marché, en faveur d’une approche plus itérative.

LG refuse de se faire dicter son agenda par la concurrence, préférant privilégier son propre timing. Vision AI comprend trois nouvelles fonctionnalités intelligentes pour l’appareil photo : Mode AI CAM, QLens et Bright qui automatisent et améliorent les prises de vues réalisées avec le smartphone pour les photographes novices et les plus expérimentés d’entre eux.

Le LG V30S ThinQ reste le smartphone le plus fin et le plus léger parmi ceux dotés des écrans de 6 pouces ou plus, il est aussi résistant et durable dans sa catégorie, il a d’ailleurs passé avec succès 14 tests MIL-STD 810G approuvés par le Département américain de la Défense. L’ensemble des technologies d’intelligence artificielle intégré dans le LG V30S ThinQ représente le début de la stratégie renouvelée de l’entreprise de créer des smartphones plus intelligents et de placer les besoins des consommateurs au premier plan.