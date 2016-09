LG parie sur la technologie OLED

Réagissez

LG a cru à l’OLED dès le début et le prouve encore cette année avec plusieurs modèles commercialisés.

La technologie OLED désigne incontestablement le futur de nos télévisons. Succédant aux dalles LCD que nous connaissons tous, cette technologie d’imagerie ne nécessite pas de système de rétroéclairage comme l’étaient les tubes néons ou les diodes (LED) des écrans LCD. Cette possibilité confère aux TV OLED un contraste, une profondeur des noirs et des couleurs jamais vus. Si cette technologie intéresse tant les constructeurs depuis quelques années, c’est qu’elle promet monts et merveilles en termes d’imagerie avec, en plus, des contraintes physiques réduites. On la retrouve aussi dans des écrans de smartphones, de tablettes et de viseurs photographiques.

LG a cru à l’OLED dès le début, et le prouve encore cette année avec principalement plusieurs modèles commercialisés. Dans un communiqué de presse transmis à la rédaction, il est mis en exergue : «Des analystes ont souligné que le marché des téléviseurs OLED haute gamme a un grand potentiel de développement, puisque tous les géants de l’industrie sont prêts à puiser plus profondément dans le segment de la haute gamme». Cette évolution de la technologie TV est-elle capable de concourir à un changement radical ?

Kevin Cha, président de LG Electronics Proche-Orient et Afrique, révèle : «LG s’est constamment concentrée à accroître la sensibilisation sur les téléviseurs OLED, en favorisant des marchés potentiels importants pour ce dernier format TV. Ceci a produit un impact positif sur les ventes de l’OLED à l’échelle mondiale. L’entreprise s’est concentrée sur la capacité croissante de production des panneaux OLED et considère ces investissements comme un composant crucial dans sa volonté de faire du OLED le standard du marché.» L’esprit pionnier de LG, dans la conception des téléviseurs, est perceptible dans la façon dont l’entreprise avait dominé le marché émergent de l’OLED.

La totalité de la gamme de LG OLED TV offre une qualité d'image époustouflante aux côtés breveté de l'entreprise, une parfaite image noire, une meilleure luminosité et une gamme de couleurs étendue, le tout logé dans des applications novatrices et un design extrêmement fin. LG mise gros sur l'OLED et affiche son ambition dans le Salon du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas et au Salon de l'électronique IFA à Berlin, où le constructeur multiplie actions, lumières et show à l'américaine.