LG Electronics Algérie (LG) va bientôt mettre sur le marché son tout nouveau smartphone V20. Ce dernier sera dévoilé le mois prochain, selon un communiqué diffusé par LG Electronics Algérie.

C’est un smartphone intelligent de la série V le plus récent, qui propose les meilleures capacités multimédias offertes par un appareil mobile. Le V20 repousse les limites de la technologie en proposant de nouvelles fonctionnalités, dont le Steady Record 2.0, le CNA Quad haute fidélité, l’enregistreur audio HD ainsi que les appareils photo avant et arrière grand angle pour offrir les meilleures performances de sa catégorie. La spécificité du V20 le distingue par le fait qu’il est le premier téléphone intelligent au monde à être doté du système d’exploitation Android 7.0 Nougat et de la nouvelle fonction de recherche pour téléphones In Apps de Google. La série V de LG constitue une gamme de téléphones intelligents phares conçus pour fournir aux utilisateurs la meilleure expérience vidéo et audio. Le V20 est une suite logique du V10, voire un complément de fonctionnalités et de besoins répondant aux souhaits et attentes des propriétaires du V10. L’étude du profil des détenteurs de ce dernier a permis de déterminer que le V20 devait être développé en ayant les «conteurs» à l’esprit, c’est-à-dire toute personne qui a quelque chose à dire ou une expérience à partager.

C’est grâce à ce smartphone multimédia haute performance LG V20, mais surtout à ses téléviseurs OLED, que la marque sud-coréenne a obtenu le 21e prix de l’Innovation au CES 2017, décerné par la Consumer Technology Association (CTA). C’est une reconnaissance pour les innovations révolutionnaires de LG en matière de technologie et de conception, notamment pour la série de produits ultra premium de la gamme Signature de LG. Les produits de la marque Signature de LG viennent en tête des lauréats du prix de l’Innovation au CES 2017 en remportant plusieurs prix très convoités dans les catégories des téléviseurs, des lave-linge et des lave-vaisselle. Les produits Signature de LG associent le meilleur de la technologie de pointe de LG à une conception de classe mondiale, tout en accordant une attention particulière aux détails dans le souci de satisfaire les exigences des consommateurs d’aujourd’hui. Les prix de l’Innovation de la CES sont sélectionnés annuellement par un panel des meilleurs designers, ingénieurs et journalistes.