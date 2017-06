LG Electronics sort ses griffes

Réagissez

Electronics garde sa première place d’innovateur pour les appareils de divertissement à domicile avec son LG signature Oled TV W déjà primé et qui vient d’être désigné meilleur téléviseur par une revue américaine de référence spécialisée dans les produits de consommation.

LG, qui a lancé les téléviseurs Oled TV pour la première fois en 2013, reste le seul fabricant à proposer une gamme de modèles de téléviseurs Oled, notamment avec son design extraordinaire ultrafin des séries B7 et C7 LG Oled et le design pourtour en verre des séries LG Oled E7 et G7, et la conception unique Peinture murale de la série LG signature OledTV W.

«LG a été le premier à lancer la technologie Oled TV et a continué après sa création à consacrer d’énormes ressources pour son amélioration au profit des consommateurs», a déclaré Brian Kwon, président de l’unité LG Electronics du Home Entertainment. «Les principaux critiques spécialisés dans le domaine des téléviseurs classent régulièrement le Oled comme la meilleure technologie de téléviseur existant de nos jours, et nous sommes le seul fabricant à proposer une variété de dimensions et de modèles d’écran pour le téléviseur Oled - il ne peut y avoir de meilleur moment pour acheter la meilleure technologie de téléviseur sur le marché».

Selon une revue américaine de référence spécialisée dans les produits de consommation, les téléviseurs LG Oled ont reçu les meilleurs prix pour leur qualité d’image, leur angle de visualisation et leur flexibilité, donnant ainsi le meilleur score pour la performance globale. LG a été le premier à introduire les pixels Oled transformateurs sur les écrans des téléviseurs et continue d’être le seul fabricant de TV à proposer la plus large gamme de téléviseurs de séries Oled- composé du W7 77- et 65 pouces, et du G7 77- et 65 pouces, du E765- et 55 pouces, du C7 65- et 55 pouces et du B7 65 et 55 pouces.

Contrairement au LCD, la technologie Oled crée sa propre lumière, ce qui signifie que chaque pixel peut être individuellement contrôlé et activé ou complètement désactivé, ce qui donne des niveaux de noir parfait, des détails plus clairs dans des zones plus sombres et un reflet léger proche du zéro avec une palette de couleurs riche de plus d’un milliards de couleurs, les téléviseurs LG Oled proposent des images réalistes, des couleurs plus audacieuses et une qualité d’image exceptionnelle.

La société a investi jusque-là dans une multitude de campagnes marketing afin d’augmenter ses ventes. LG a également étendu sa politique de test produit par des organismes et médias spécialisés, afin que leurs évaluations fiables des téléviseurs Oled LG puissent éveiller un plus grand intérêt chez les consommateurs.