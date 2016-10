LG Electronics organise la journée du don de sang

Réagissez

LG Electronics Algérie a organisé une campagne du don de sang au sein de son siège social d’Alger en collaboration avec l’Agence nationale du don de sang. Par cette opération, LG tend à contribuer à la sensibilisation quant à l’importance des dons de sang, lit-on dans un communiqué adressé par LG à notre rédaction. Laquelle note de presse précise que cette campagne rentre dans le cadre de la responsabilité sociale de LG.

L’entreprise tend ainsi à accroître sa participation à des actions caritatives en collaboration avec les organisations de la société civile. Plus de 50 employés de l’entreprise ont participé à cette première opération du don de sang durant laquelle LG a fait appel au chanteur populaire Mourad Djafri et le jeune joueur de football club MCA, Hichem Nekkach, qui ont contribué à cette campagne de charité. Pour les responsables de LG, cette campagne montre également l’engagement de l’entreprise en faveur des actions caritatives et humanitaires et au profit des nécessiteux. Cette opération sera suivie de nombreux autres événements de sensibilisation, des jeunes en particulier, à l’importance du don de sang. Cette précampagne, qui précède la Journée nationale du don de sang, célébrée le 25 octobre de chaque année, se veut une initiative visant à stimuler la société civile quant à l’importance de cet événement.