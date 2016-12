LG dévoile son nouveau bijou, le V20

Réagissez

Un concentré de technologie

Le LG V20, un pur produit technologique, comprend les toutes dernières innovations en termes de capture vidéo ou audio

LG Algérie a lancé, hier à Alger, le V20, un nouveau smartphone haut de gamme. Il sera en vente à compter du 28 décembre dans tout le réseau de téléphonie mobile algérien, sous la forme d’un pack premium en quantité limitée. Il se différencie des appareils de la concurrence grâce à ses innovantes fonctions audio et vidéo.

Par ailleurs le V20 est le premier téléphone muni de la toute dernière version d’android, Nougat 7.0. dans le monde. Le prix de vente sera de 84 500 DA. Dans un marché très compétitif, LG Mobile perçoit une demande en termes de haute technologie, qui est devenue le besoin premier des téléphones relatifs au segment du haut de gamme.

Le LG V20, un pur produit technologique, comprend les toutes dernières innovations en termes de capture vidéos ou audio, grâce à des applications intégrées hautes en qualité et qui permettent ainsi aux utilisateurs algériens de bénéficier d’un compagnon de leurs moments de loisirs, mais aussi d’utiliser le V20 comme outil de travail précieux et efficace. «De ce fait, LG Mobile étoffe sa gamme avec un nouveau bijou technologique après le lancement du G5 et du V10, pour mieux répondre aux attentes, toujours en perpétuel changement, des consommateurs algériens.

Sachant par ailleurs que LG se positionne comme une marque de référence en termes de qualité, les utilisateurs de smartphones sont plus exigeants et sont très fidèles aux marques de premier ordre», nous a déclaré Yacine Khellaf, directeur de la division mobile de la filiale algérienne de LG Electronics. Avec la crise, une grosse bagarre va avoir lieu en 2017 pour préserver les parts de marché des constructeurs et des assembleurs locaux.

Comment LG va-t-elle se positionner? Notre interlocuteur répond : «LG Mobile se démarque depuis déjà plusieurs années grâce à une différentiation de perception de la part des Algériens, comme étant une marque de premier ordre, garantissant une qualité parfaite et un service aux clients sans faille. Ceci nous permet, à LG Mobile, de réussir à maintenir notre part de marché mais aussi d’avoir l’ambition nécessaire et des plus sérieuses de devenir une des marques privilégiées de 2017.

Côté produit, nous espérons lancer, outre le V20, des modèles tels que le G6 l’année prochaine, mais aussi des modèles beaucoup plus compétitifs et accessibles pendant le premier trimestre, cela nous assurera une présence forte et diverse, touchant tous les segments, produits, prix ou spécifications.» Plus de 30 personnes sont sur le terrain, visitent quotidiennement des points de vente, les forment et leur expliquent les différentes options que recèlent les produits. Ces mêmes personnes épaulent les points de vente à travers des bonus, des cadeaux, ainsi que des activités ayant pour but de stimuler l’échange et la compréhension avec les différents clients, de tout segment et de toutes les bourses.