LG bouscule les limites de la technologie

Le fabricant, qui est le premier à avoir mis sur le marché un téléviseur OLED, LG Electronics, entend révolutionner à la fois le marché des téléviseurs de luxe et le comportement des consommateurs, dont l’intérêt est de plus en plus croissant pour la technologie OLED.

La firme sud-coréenne, qui vient de décrocher le prix de la première compagnie à présenter le téléviseur OLED avec la plus haute définition 4K, entend accroître sa production afin de se hisser au rang de leader sur cette gamme de téléviseurs. «Compte tenu d’une hausse prévisionnelle de la demande pour les téléviseurs OLED, LG envisage de dominer le marché des téléviseurs de luxe disposant de la technologie 4K à travers l’augmentation de sa production. LG est considéré comme le pionnier incontesté dans la fabrication des téléviseurs OLED, dont la qualité de l’image et de la conception a été reconnue tant par les experts que par les consommateurs», lit-on dans un communiqué adressé hier à notre rédaction. Les efforts de LG Electronics sur ce segment de produits a fini par payer. Toute la gamme 2016 des téléviseurs OLED de LG porte la certification de «l’excellence dans la haute définition» (Ultra HD Premium). Cette certification est accordée aux produits permettant l’accès aux plus hauts standards de performance et à la technologie des trois dimensions, selon les règles UHD alliance. Grâce à son expertise dans l’industrie des téléviseurs, dont le capital expérience est de 50 ans, LG a développé une nouvelle catégorie de téléviseurs OLED. «LG, qui a été depuis toujours le pionnier sur le marché de la télévision, continue à hisser les normes en matière d’industrie de téléviseurs. Depuis la mise sur le marché du premier téléviseur OLED, LG s’engageait à accroître davantage l’exploration de cette technologie révolutionnaire. La combinaison de nos efforts a consolidé l’aptitude du marché à épouser ce nouveau type de téléviseurs. Au niveau mondial, ces efforts ont permis de booster les ventes des téléviseurs OLED», souligne Kevin Cha, président de LG Electronics de la région Moyen-Orient et Afrique. Il est ainsi clair que LG Electronics mise gros sur sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED grâce à laquelle la firme entend conserver les galons de l’excellence.



Rédaction Économie