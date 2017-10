LG bascule dans une nouvelle ère

Réagissez

Juno Cho, président de la division LG Electronics

La marque sud-coréenne a dévoilé le produit le plus attendu de l’IFA 2017 : le V30.

Le smartphone dispose d’un écran OLED FullVision de 6 pouces bord à bord légèrement courbé. La résolution atteint les 2880 x 1440 pixels (Quad HD+). Au niveau des composants, on retrouve un Snapdragon 835, 4 go de RAM, 64 go de mémoire interne extensible via micro SD, un double APN au dos avec une ouverture de 1,6 pouvant capturer 16 millions de pixels et un second capteur photo grand angle à 120 degrés de 13 mégapixels. «L’expertise OLED constitue depuis longtemps le domaine d’expertise de LG, et la technologie a longtemps été perçue comme une valeur ajoutée potentielle des smartphones», a déclaré Juno Cho, président de la division LG Electronics de la téléphonie mobile.

«La concurrence dans l’univers global des smartphones étant toujours plus acharnée, nous avons estimé que le moment était venu de relancer les écrans OLED dans nos produits mobiles». Les consommateurs sont en quête d’écrans plus grands, mais réticents face aux téléphones encombrants et inconfortables dans la main. L’écran FullVision de LG devient ainsi un facteur-clé de la tendance des espaces écrans réduits dans les smartphones.

La technologie OLED était l’évolution évidente pour les écrans FullVision, assurant une qualité, une netteté et une clarté incroyables pour l’affichage des smartphones. Quant à l’autonomie, LG fait le choix d’une batterie de 3300mAh avec la technologie Quick Charge 3. Cette dernière permettrait de recharger 50% de la batterie en seulement 35 minutes.

Ce nouveau modèle peut aider le constructeur à récupérer des parts de marché perdues au profit des concurrents. Mais cela dépendra de la façon dont il est prêt à dépenser sur le marketing pour lutter contre Samsung et renseigner les consommateurs sur la façon dont le V30 est différent des autres smartphones haut de gamme Android. Apple devrait présenter sa nouvelle gamme d’iPhone 8 dans quelques semaines (12 septembre).

Samsung a dévoilé plusieurs modèles de nouveaux téléphones importants cette année, y compris le Galaxy S8 et le récent Note 8.

Le smartphone de LG embarque un capteur d’empreintes digitales placé à l’arrière ainsi que la reconnaissance faciale et même vocale, le smartphone étant équipé du Google Assistant.

Ce nouveau flagship propose des fonctionnalités audio révolutionnaires. Ainsi, tout comme le LG V20 de 2016, le LG V30 embarquera un convertisseur numérique/analogique Quad DAC Hi-Fi. Même avec des écouteurs ou un casque audio ordinaire, LG assure que l’usager pourra profiter d’un son clair de haute qualité.