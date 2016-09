LG Algérie : Lancement d’une nouvelle gamme de téléviseurs

Réagissez

Samedi soir, LG Algérie a dévoilé ses tout derniers téléviseurs qui seront mis sur le marché algérien, en l’occurrence le Oled 4K HDR, le modèle E6 et B6 65/55 pouces et le UH950V de la gamme Super UHD.

Selon le représentant algérien du géant coréen, «LG maintient un marché stable en Algérie, avec les modèles premium et les écrans de 46 pouces et plus». Sa part de marché est de «46% pour les téléviseurs 32 pouces, 21% pour les 40-43 pouces et de 31% pour les écrans de 46 pouces et plus», affirme M. Benghanem, chef de produit local de LG Electronics. Leader du marché algérien pour ce qui est du téléviseur à écran Oled, la marque coréenne «veut faire de cette technologie son produit phare, avec l’objectif de démocratiser le ultra haute définition (UHD)», ajoute le même responsable.

Mais pour le PDG de LG Algérie, Piwon Jung, la marque voudrait aller au-delà du leadership en renforçant davantage sa présence sur le marché algérien. Il dira à cet effet que LG Algérie compte «renforcer sa stratégie et augmenter ses parts de marché, avec de nouveaux modèles de téléviseurs de Haute gamme, mais aussi avec les différents modèles de réfrigérateurs et machines à laver déjà disponibles sur le marché».

Il convient de noter que le Oled 4K E6 de LG est le premier téléviseur du fabricant coréen à mettre en œuvre la conception unique de «l’image comme sur du verre», avec des panneaux Oled ultraminces de 2,57 mm dont l’arrière est en verre translucide et le système de barre de son orienté vers l’avant. La forme unique est rendue possible grâce à la technologie Oled. Mettant en œuvre des technologies directement liées à la qualité de l’image et du son, le E6 représente un tout nouveau niveau en matière d’innovations pour le divertissement à domicile.

Tous les modèles de téléviseurs Oled 2016 de LG possèdent le sceau de reconnaissance Ultra HD Premium de l’UHD Alliance et répondent aux normes exigeantes établies par l’organisation en matière de résolution d’image à grande gamme dynamique, de luminosité maximale, de niveaux de noirs, de large gamme de couleurs et de qualité audio.

Quant aux modèles UH950V de 65/55 pouces Super UHD haut de gamme le fabricant affirme qu’ils «offrent un taux plus élevé de reproduction des couleurs, des fonctionnalités avancées d’amélioration de l’image et du son, y compris l’imagerie à grande gamme dynamique, ainsi que l’attrayante conception ultramince de LG».