Les TIC équilibrent entre vie professionnelle et vie privée

Un nouveau rapport conjoint OIT-Eurofound montre que le recours aux technologies de communication modernes favorise un meilleur équilibre global entre vie professionnelle et vie personnelle, mais dans le même temps, il estompe la limite entre travail et vie personnelle.

L’usage croissant des technologies numériques (smartphones, tablettes, ordinateurs portables ou fixes) pour travailler à domicile et ailleurs transforme rapidement le modèle traditionnel du travail. Il permet d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de réduire les temps de trajet et d’accroître la productivité, mais il peut également aboutir à de plus longues heures de travail, à une intensification du travail et à une interférence entre travail et domicile.

Le nouveau rapport «Travailler en tout temps, en tout lieu : les effets sur le monde du travail» fait la synthèse des recherches menées par les deux organisations dans quinze pays, dont dix Etats membres de l’UE (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Finlande, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède), ainsi qu’en Argentine, au Brésil, en Inde, au Japon et aux Etats-Unis. L’étude identifie plusieurs types d’employés utilisant les nouvelles technologies (TIC) pour travailler hors des locaux de l’employeur, y compris les télétravailleurs réguliers, les travailleurs recourant occasionnellement au télétravail et au travail nomade numérique. «Il est vraiment important de s’attaquer au problème du travail supplémentaire réalisé grâce aux technologies de la communication modernes, par exemple le travail additionnel à domicile, qui peut être considéré comme des heures supplémentaires non rémunérées, et aussi de garantir un minimum de périodes de repos afin d’éviter les effets délétères sur la santé et le bien-être des travailleurs», explique Oscar Vargas de l’Eurofound. Les différentes études réalisées montrent l’impact des TIC sur les conditions de travail.

En ouvrant de nouvelles possibilités d’interaction et de production, ces usages ont apporté des améliorations concrètes et ont contribué de manière nette au sentiment de satisfaction au travail. Ils constituent bien souvent des solutions jugées adaptées par les salariés aux problèmes qu’ils ont à gérer dans leur contexte de travail (sécurité, intérêt du travail, besoin de sens et d’être acteur des évolutions) ou tout au long de leur vie professionnelle (équilibre vie professionnelle/vie privée, employabilité). Les usages des TIC ne sont néanmoins pas totalement exempts de risques: accroissement de la charge de travail, fractionnement du travail, gestion de l’activité en flux tendu et transfert du stress du travail à la maison. Dans ce contexte, leur usage peut favoriser des cas de surmenage provoqués par une sollicitation renforcée, parfois intense, des ressources mentales, psychologiques et biologiques.