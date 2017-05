Réagissez

Chaque année, les constructeurs de smartphones introduisent de nouveaux appareils. En 2017, Nokia est revenu sur le marché, Apple célèbre le 10e anniversaire de son iPhone et Samsung a dévoilé le S8 pour rattraper le fiasco avec les Note 7.

Parmi les grandes tendances que relèvent les observateurs, figurent l’écran sans bordure et l’écran incurvé. Il y a aussi la vidéo 360° en réalité virtuelle. C’est LG qui a lancé en premier sa nouveauté, avec le G6. Un énorme écran qui recouvre la quasi-totalité de la face avant du smartphone. Concrètement, cela permet de mettre de grands écrans sans augmenter la taille des téléphones, qui sont déjà devenus très grands. On constate aussi une autre tendance qui se retrouve aussi bien sur les appareils haut de gamme que milieu de gamme : la présence d’un double capteur photos. Les réseaux sociaux sont les véritables stars sur mobile et 90% des utilisateurs de smartphones utilisent l’application Facebook sur leur téléphone. En Algérie, il a été constaté un boom de la 4G et une couverture progressive de cette technologie qui a avantagé le marché de la téléphonie. Il existe un réel engouement pour les téléphones 4G.

Les principaux usages des internautes sont la participation aux réseaux sociaux, le visionnement et le téléchargement de contenus multimédias, le téléchargement de logiciels et d’applications et l’utilisation de la messagerie électronique. Le smartphone a changé notre manière de prendre des photos, mais n’a pas changé la photographie en elle-même, qui repose toujours sur le même principe : capturer le réel, garder la trace d’une scène ancrée dans le temps et l’espace. Au fil des années, de nombreuses nouveautés technologiques ont changé notre manière de prendre des photos. C’est ainsi que le téléphone portable, puis le smartphone ont permis de démocratiser la photographie et changer la manière dont les gens l’appréhendent. On peut dire que la photo est devenue un moyen de communication de masse, grâce à l’avènement d’internet et des réseaux sociaux. Une liberté de partage de nos clichés sans précédent, aussi bien pour les professionnels que pour les amateurs. L’image remplace aujourd’hui souvent les mots, la popularité des emojis ou encore la création de réseaux sociaux dédiés à ce format en sont les illustrations.