Dans un communiqué adressé à El Watan, LG Electronics souligne qu’«il poursuit ses offres promotionnelles sur le marché algérien, en proposant des remises irrésistibles, dans tous ses showroom, sur une large gamme de produits à l’occasion de la fin de l’année».

Durant cette promotion, lancée depuis le 26 novembre et qui se prolongera jusqu’au 31 décembre 2016, les clients profiteront de réductions importantes sur tous les produits électroménagers et électroniques, tels que les téléviseurs, réfrigérateurs, machines à laver, lave-vaisselles, micro-ondes, cuisinières, climatiseurs et téléphones portables. LG offre à ses clients la possibilité de participer à une tombola, qui leur permettra de remporter plusieurs cadeaux, à savoir des produits LG haut de gamme, ainsi que des bons d’achat.

Selon la même source, les showroom LG «ont connu une affluence record des clients depuis le lancement de la promotion, surtout à la veille de l’augmentation des prix prévue pour les produits de large consommation d’énergie ainsi que l’augmentation des taxes et impôts en 2017». Par cette initiative, LG veut contribuer à une consommation raisonnable d’énergie et réduire l’impact des augmentations tarifaires qui toucheront les produits électroménagers. A titre d’exemple, les climatiseurs LG Dual-Cool aident à réduire la consommation d’énergie de 70%, et les réfrigérateurs LG Door in Door réduisent la consommation d’énergie de 40%.

Yacine Khellaf, directeur de la division mobile, a affirmé en marge de la soirée de lancement du V20 : «Nous avons atteint nos objectifs cette année dans tous les produits. Nous avons beaucoup investi dans le circuit de distribution au niveau national qui était une de nos faiblesses. Nous avons réussi à fidéliser beaucoup de points de vente et contribuer à un meilleur partenariat avec eux. Il y aura certes certaines difficultés l’année prochaine, mais LG est une société de droit algérien: nous ne sommes pas là pour faire un business et partir ou générer un chiffre d’affaires, mais pour rester, investir et être plus près du consommateur algérien». D’après lui, «le smartphone G5 a été bon et le V10 a eu de bons échos». «L’Algérien cherche une marque en laquelle il peut avoir confiance et notre part de marché dans le haut de gamme avoisine les 25 %».