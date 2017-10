Les produits électroménagers et la clim sur le podium

Réagissez

LG Electronics a annoncé un chiffre d’affaires de 12,89 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2017, une augmentation de près de 4% par rapport à la même période de l’an dernier, avec en tête la division des appareils électroménagers, qui a enregistré une hausse des ventes de 12% par rapport au deuxième trimestre de 2016.

Trois des quatre principales divisions opérationnelles de l’entreprise ont affiché des revenus plus élevés que l’an dernier. Le bénéfice d’exploitation trimestriel de 588,2 millions USD a été de 13,6% plus élevé en 2017, malgré un trimestre difficile pour l’activité mobile.

En effet, la division LG Communications Mobiles a vécu un deuxième trimestre difficile avec un chiffre d’affaires de 2,39 milliards USD et une perte d’exploitation de 117,27 millions d’USD, pratiquement sans changement par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison d’une baisse des ventes plus importante que prévue des smartphones haut de gamme et de l’augmentation des coûts des composants. Le marché nord-américain reste solide, ce qui a contribué à une augmentation de 13 % des ventes par rapport à la même période de l’an dernier grâce à la forte performance de la gamme de masse de la société. L’introduction de la nouvelle série Q et le lancement d’un nouvel appareil haut de gamme dans les semaines à venir (le LG V30 sera dévoilé le 31 août à l’IFA Berlin 2017), devrait renforcer la performance de l’entreprise au second semestre de 2017.

Les responsables de LG ont indiqué au sujet de la série Q : «Ce smartphone sera un standard pour les usagers souhaitant avoir des performances multimédias, des fonctionnalités premium à un prix raisonnable.» La gamme de climatiseurs LG Electronics est bien classée au niveau mondial en termes de parts de marché grâce à l’efficacité de sa production, sa stratégie marketing et son souci de maintenir une qualité constante et de satisfaire ses clients à travers l’utilisation des dernières technologies mondiales et en investissant dans le domaine de la recherche et du développement et la formation des équipes de chercheurs.

La division LG de l’électronique grand public a enregistré un bénéfice d’exploitation de 3,303 milliards USD, soit une augmentation de 2% par rapport au deuxième trimestre de 2016, en dépit de la baisse de la demande mondiale sur les téléviseurs. Pourquoi renouveler son téléviseur lorsqu’on dispose déjà d’un smartphone, d’une tablette et d’un ordinateur parfaitement adaptés aux nouveaux modes de consommation des contenus (streaming, télévision de rattrapage) ?

Les fortes ventes au deuxième trimestre des téléviseurs haut de gamme, tels que les téléviseurs LG OLED et LG SUPER UHD, associées à une meilleure gestion des coûts, ont donné lieu à une solide marge bénéficiaire d’exploitation de 8,1 %. Les ventes de téléviseurs premium devraient rester fortes pour LG durant le troisième trimestre.