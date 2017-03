Les petits joyaux technologiques de LG

Réagissez

Nous sommes fiers d’annoncer que le G6 a été élu meilleur téléphone du MWC de Barcelone, grâce à ses différentes caractéristiques, entre autres, un nouvel aspect écran-appareil : on dispose d’un écran de 5,7 pouces sur un appareil assez compact, d’où une meilleure prise en main, visualisation du contenu et un design avec des couleurs innovantes, il aura un franc succès cette année.»

C’est ce qu’a déclaré, hier en exclusivité à El Watan, Yacine Khellaf, directeur de la division mobile de la filiale algérienne de LG Electronics. Selon ses analyses, l’année s’annonce très positive pour LG mobile, sachant que mondialement et au niveau algérien, la marque aspire à développer plus d’agressivité par rapport à la qualité et au prix.

«On a longtemps été assez élevés en termes de prix, nous avons lancé une nouvelle gamme de smartphones : la série K, qui est plus accessible si on compare avec les caractéristiques. Le K7 (5 pouces) possède les dernières technologies en termes d’appareils photos, mémoire et qualité d’écran avec moins de 14 000 DA. Il a fait fureur au niveau du marché algérien et détrôné d’autres marques, comme Samsung et Huawei», ajoute-t-il. Cette accessibilité au consommateur lui permet de découvrir une réelle qualité et développer ainsi une loyauté par rapport à des modèles plus haut de gamme.

«Nous sommes en train de développer une proximité plus importante avec le client final à travers des activités et campagnes de communication. Nous avons une nouvelle stratégie de distribution à travers des partenaires locaux et régionaux, qui permettent d’acheminer nos produits aux points de vente, d’où la disponibilité de nos modèles», précise notre interlocuteur. Les showrooms sont des plates-formes pour mieux accueillir des visiteurs ayant déjà exprimé un intérêt pour l’offre, apporter des solutions d’après-vente et informer sur les caractéristiques des produits.

Cette année, il y aura un boom par rapport à la 4 G, sachant que le parc de téléphonie va switcher vers les smartphones. LG Mobile veut accompagner cette transition. «On ne vend pas des produits bas de gamme à bas prix, on préfère avoir des produits plus chers de 10 à 15% des autres marques avec les caractéristiques d’un téléphone respectable en Europe et aux USA. A partir d’avril, on lance une nouvelle gamme plus intéressante en termes de prix et en technologies.

Le G6 sera disponible dans les prochaines semaines, avec toute une stratégie pour faire découvrir au consommateur ce petit joyau technologique», dira-t-il. Le téléphone est devenu un compagnon, on ne peut plus s’en séparer, le cycle de vie a été un peu étalé, mais le changement vers le smartphone est nécessaire.

La continuité de croissance du marché de la téléphonie sera constante, l’Algérie reste un marché à fort potentiel d’acquéreurs de smartphones, d’où l’intérêt des nombreuses marques. LG veut développer sa division mobile en Algérie et restaurer ses parts de marché au même titre que les produits blancs et audiovisuels.