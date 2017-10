Les partenariats de Samsung

Réagissez

Panasonic Corporation, 20th Century Fox et Samsung Electronics ont annoncé un nouveau partenariat visant à créer une plateforme de métadonnées dynamiques ouverte et libre de droits destinée à la technologie HDR (High Dynamic Range), par le biais d’une certification associée et d’un programme de logo, provisoirement désignée HDR10+.

Ensemble, les trois sociétés formeront une entité d’octroi de licences, qui commencera à en accorder pour la plateforme HDR10+ en janvier 2018. Cette entité attribuera largement sous licence des métadonnées aux sociétés de contenus, aux fabricants de téléviseurs à ultra-haute définition, de lecteurs de disques/enregistreurs Blu-ray et de décodeurs, ainsi qu’aux prestataires de SoC, sans aucune redevance et en contrepartie de frais administratifs symboliques. «En tant que leaders en contenus et en matériel de divertissement à domicile, les trois sociétés constituent des partenaires idéaux pour offrir le HDR10+ dans les foyers des consommateurs à travers le monde», a déclaré Jongsuk Chu, vice-président principal de l’activité Visual Display Business chez Samsung Electronics.

Le HDR10+ est une technologie de pointe qui se base sur les avantages des téléviseurs HDR, et qui offre la meilleure expérience de visionnage possible pour les écrans de nouvelle génération. Le HDR10+ offre une qualité d’image sans précédent sur tous les écrans et optimise automatiquement pour chaque scène la luminosité, la couleur et le contraste. Dans les versions précédentes, le mappage tonal statique permettait une amélioration fixe sur l’intégralité d’un élément de contenu. Grâce au mappage tonal dynamique du HDR10+, chaque scène est individuellement améliorée afin de donner vie à des visuels dynamiques et d’atteindre une qualité d’image sans précédent. Cette nouvelle expérience visuelle améliorée permettra aux consommateurs de visualiser des images qui correspondent à l’intention des réalisateurs. «Le HDR10+ constitue un pas technologique qui optimise la qualité d’image pour les écrans de nouvelle génération», a déclaré Danny Kaye, vice-président exécutif chez 20th Century Fox et directeur général du Fox Innovation Lab.

«Panasonic travaille depuis de nombreuses années avec des leaders du secteur afin de développer des formats techniques durables. Nous sommes enchantés de travailler aux côtés de 20th Century Fox et de Samsung afin de développer un nouveau format HDR, qui offrira de très nombreux avantages aux consommateurs», a déclaré Yuki Kusumi, directeur exécutif de Panasonic. L’accord a pour but de pousser davantage de producteurs de télévision et de studios de cinéma à adopter la nouvelle technologie, selon Samsung. La technologie HDR10+ est un standard de nouvelle génération pour les vidéos à haute résolution développé par Samsung. La qualité d’image et l’immersion visuelle sont des incontournables lorsqu’on opte pour un nouveau téléviseur.