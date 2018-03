Les L1 et H1 disponibles sur le marché

Réagissez

Annoncés en avant-première mondiale lors du Mobile World Congress de Barcelone, les deux nouveaux smartphones Condor L1 et H1 sont commercialisés sur le marché algérien.

En effet, les deux nouveaux smartphones de la famille Plume sont en vente depuis le début de la semaine dans les différents showrooms et points de vente. Le Condor L1 est décliné en un affichage 5.5’’ IPS HD. Doté de la 4G, ce qui permet au consommateur de surfer en toute liberté, le L1 possède un processeur Quad Core 1.3 Ghz, d’une mémoire vive (RAM) de 2Go et d’une mémoire interne (ROM) de 16 Go extensible.

Il dispose de deux caméras. Une frontale de 5MP et une arrière de 8MP avec flash.

Le Condor L1 propose une batterie de 2800 mAh et est décliné en cinq couleurs : noir, gris, coffee, bleu et gold. Le prix du nouveau Condor L1 est de 16 900 DA. Pour sa part, le nouveau Condor H1 destiné aux amateurs de grand écran & de performance possède un écran de 5.5 ’’IPS FHD 1920 x 1080. Il est doté d’un processeur Snapdragon 625 Octa Core 2.0Ghz, d’une mémoire vive (RAM) de 2Go et d’une mémoire interne (ROM) de 16 Go extensible. Il dispose de trois caméras. Une frontale de 5MP avec flash et deux caméras arrières de 13MP + 13 MP Flash.

Le H1 propose une batterie de 4000 mAh. Le prix du nouveau Condor H1 est de 27 400 DA. Ainsi, Condor poursuit son envol tout en suivant les évolutions technologiques avec un objectif central : répondre aux nouvelles attentes des consommateurs dans un marché qui reste relativement dynamique en dépit du ralentissement économique de l’Algérie.