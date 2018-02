Les enceintes LG bluetooth débarquent en Algérie

Réagissez

Attendues depuis longtemps, les enceintes LG bluetooth seront bientôt disponibles sur le marché algérien.

LG, toujours à l’écoute des besoins des consommateurs, en phase avec les évolutions technologiques, met à la disposition des Algériens amateurs du son pur et des sensations fortes des produits qui font fureur en ce moment. L’objectif de LG consiste à offrir aux utilisateurs la possibilité d’écouter la musique en haute définition, avec un maximum de bonnes sources audio non compressées.

C’est pourquoi les micro-chaînes LG sont équipées avec les progrès technologiques qui améliorent les chaînes stéréo et permettent d’obtenir des chaînes avec un son Hi-fi, un son puissant et qui permettent de synchroniser avec des appareils mobiles, comme les téléphones mobiles et les tablettes. Les produits LG sont polyvalents et très faciles à utiliser. Tous les produits LG audio permettent de lire plusieurs formats audio et donnent accès à beaucoup de fonctionnalités basées sur les besoins des clients de plus en plus exigeants. Les enceintes LG bluetooth ont un design parfait : 0,19 kg, pour des dimensions de 81x88x82 mm. Petites et lumineuses, c’est une mini-discothèque que l’on peut trimbaler avec soi là où l’on va.

Plus besoin de rester assis devant l’enceinte. Grâce à son design, l’enceinte bluetooth LG PH1 offre une qualité de son optimale, que l’on soit placé devant ou derrière. Avec différents paramètres de lumière, la PH1 propose une ambiance tamisée avec un choix varié de couleurs. On peut alors choisir une lumière douce et relaxante, comme on peut laisser la lumière s’adapter au rythme de la musique. Grâce à la connexion bluetooth, on peut accéder aux appareils mobiles où que l’on soit. En cas d’appel entrant, la musique s’arrête. Elle reprend immédiatement après la fin de l’appel, tout comme elle permet d’effectuer un appel en conférence. L’enceinte dispose d’une batterie lithium-ion rechargeable, offrant plusieurs heures de musique non-stop. Et même si la musique ne se trouve pas forcément sur des appareils compatibles bluetooth, l’enceinte permet de connecter facilement les lecteurs audio.