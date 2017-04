Les climatiseurs de future génération, plus performants en termes d’économie d’énergie

Réagissez

Les rapports de l’industrie indiquent que la demande mondiale pour les climatiseurs augmente en raison de la croissance rapide des pays émergents et d’une prise de conscience environnementale des pays développés. Alors que certains débattent sur la question de considérer la climatisation comme un luxe dont on peut se passer à l’ère du réchauffement climatique, la réalité est que la demande mondiale en matière de climatisation des espaces va augmenter dans les décennies à venir.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, les systèmes de chauffage et de climatisation des espaces représentent actuellement environ 40% de la consommation énergétique des immeubles à travers le monde. Et à mesure que le niveau de vie s’élève, une augmentation de plus de 80% de la climatisation des espaces devrait avoir lieu dans les économies émergentes et celles en voie de développement, entraînant ainsi une augmentation de la demande en énergie. Une grande partie de cette croissance aura lieu dans les villes, lieux où l’ont peut trouver le plus grand potentiel d’économies en énergie.

Avec ce marché en plein essor pour les solutions de climatisation et avec la demande qui devrait s’accélérer dans les années à venir, le rythme du réchauffement climatique dépendra des changements technologiques que connaîtront les équipements de climatisation, la production d’électricité et les gaz réfrigérants.