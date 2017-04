Les applications tissent leur Toile au Sicom

Réagissez

Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales a participé au Salon international de l’informatique, de la bureautique et de la communication (Sicom) qui se tient depuis le 5 avril au Palais des expositions, Pins maritimes à Alger.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la politique générale de modernisation des procédés et de vulgarisation des procédures prônée par ce département ministériel mettant le citoyen au cœur de toutes les attentions.

Ce ministère veut concrétiser une volonté d’instaurer une relation de proximité avec le citoyen et améliorer la qualité des prestations malgré quelques résistances au changement de certains agents. La numérisation peut faire aussi économiser des sommes faramineuses consacrées actuellement au papier. Ces réalisations représentent un tournant technologique.

Une nouvelle application mobile à destination des citoyens a été mise en évidence sur le stand du ministère : Idjraati. Ces derniers pourront désormais se simplifier les démarches administratives en les téléchargeant sur leurs smartphones ou tablettes. Ils pourront accéder à un guide de procédures pour la délivrance de documents de l’état civil, telle la résidence, les extraits de naissance ou le passeport biométrique. Ils ne pourront cependant pas effectuer leurs demandes de documents sur cette application, devant passer par le site internet dédié à ces services par le ministère. Les nouveaux services de l’administration électronique contribuent à diminuer les contraintes imposées aux citoyens : heures d’ouverture non décalées par rapport aux horaires de travail, déplacement nécessaire au guichet et files d’attente souvent longues pour obtenir parfois de simples informations ou traiter des dossiers très simples.

De son côté, La DGSN a expliqué les bénéfices d’une autre application, dédiée à la lutte contre le fléau du terrorisme routier, de la pédophilie et de l’insécurité en général. Nommée Allo chorta, soit Allo police, l’application permet aux utilisateurs de signaler des faits graves (vol, dégradation, catastrophe naturelle, agression, rapt d’enfant, accident de la circulation, obstacle sur la voie publique). Permettant l’anonymat et reliée aux serveurs de la DGSN 24h/24 et 7j/7, l’application se veut un lien entre les citoyens et les services de l’ordre, afin de lutter efficacement contre l’insécurité. Le mobinaute a la possibilité d’ajouter ses coordonnées à l’application afin d’être contacté dans le cadre du traitement de l’alerte ou du fait signalé.

Idir Hocine, Manager de Mira Cards Edition, partenaire de la Safex pour l’événement, a affirmé que la participation du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales est une manière «de coller aux événements de l’heure et aux évolutions des TIC au niveau national. Il s’agit aussi de voir comment l’administration et l’entreprise algérienne se muent dans un environnement de plus en plus digitalisé».