Lenny 3 de Wiko : La légende est de retour

Dans un marché dominé par les grands acteurs mondiaux et nationaux (Condor et Iris), Wiko s’est jeté dans la bataille en Algérie. Le marché des smartphones est particulièrement en train de se démocratiser d’une manière très rapide, particulièrement avec la 3G et la 4G.

Wiko revendique le titre de challenger et veut séduire les jeunes accros d’internet et des réseaux sociaux. Cette stratégie de différenciation marketing lui a permis d’adapter ses produits aux besoins du marché, grâce aussi à un solide partenaire : Darkom. Avec le slogan «Game Changer», Wiko veut tout simplement changer les règles du jeu. Les nouveaux tarifs des smartphones Sunny, Rainbow Jam, Lenny 3, Freddy et Ufeel Go qui s’appliquent depuis le 10 mars dans toutes les boutiques Darkom et tous les autres points de vente partenaires en Algérie sont alléchants. : Sunny (7999 DA), Rainbow Jam (12 999 DA), Lenny 3 (13 999 DA), Freddy (13 999 DA) et Ufeel Go (23 999 DA).

Le Lenny 3 est de retour. Le légendaire appareil revient avec un écran HD, un appareil photo 8 Mpx à l’arrière, 5 Mpx à l’avant, et un design élégant aux couleurs flashy : asphalte, bleen, citron vert, paprika, or et or rose. Vous ne pouvez imaginer votre vie sans musique ? La nouvelle interface Wiko contient une rubrique, My Music, qui vous permet de gérer facilement votre musique et d’écouter vos chansons préférées !

Pour la marque, l’objectif est de faire du téléphone plus qu’un objet technologique : c’est un compagnon.

Les responsables ont la conviction que la continuité de croissance du marché de la téléphonie sera constante pour 2017 : l’Algérie reste un marché à fort potentiel d’acquéreurs de smartphones. Ils misent sur des innovations qui concernent essentiellement les usages. Depuis le lancement des 3G et 4G, le smartphone est devenu le premier terminal d’accès à internet. En plus, les jeunes Algériens sont friands de photos et de vidéos qu’ils n’hésitent pas à partager sur les réseaux sociaux.

Wiko a décelé cette tendance et joue cette carte à fond dans ses campagnes marketing. Wiko, la marque qui se présente comme «anti-crise» par excellence, propose la meilleure qualité-performance-prix en recherchant le meilleur composant pour le bon produit au bon moment. Wiko déploie généralement une campagne multicanale pour faire connaître ses produits. Auparavant, il était possible de cibler sa clientèle à l’aide d’un seul média, soit par exemple l’imprimé ou la télévision. De nos jours, cette même clientèle se retrouve dispersée sur plusieurs médias. Le marketing multicanal lui permet d’augmenter la pertinence et l’engagement de ses campagnes marketing ainsi que les revenus qu’elles génèrent.