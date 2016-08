Réagissez

Samsung Electronics a remporté le prix d’excellence en innovation pour son interface utilisateur d'impression Smart Ux Center au Buyers Laboratory (BLI).

Le Smart Ux Center est le tout premier système d’impression basé sur Android qui permet aux utilisateurs de sauvegarder, photocopier, imprimer, éditer et transférer des documents sous n’importe quel format entre l'imprimante, l’ordinateur et le mobile. Buyers Laboratory, premier évaluateur indépendant mondial du matériel informatique et du logiciel d’imagerie documentaire, a donné une note très élevée à cette innovation de Samsung, en notant particulièrement ses propriétés uniques dans la personnalisation et l'élargissement des fonctionnalités d'impression pour répondre aux besoins des utilisateurs. «La combinaison d'une véritable interface utilisateur basée sur Android et un App store accessible par les utilisateurs finaux, les revendeurs et les administrateurs informatiques, mettent Samsung à l'avant-garde, puisque les fabricants des imprimantes multitâches (MFP) commencent à adopter le paradigme de l'application», a déclaré Jamie Bsales, directeur des analyses de solutions de workflow bureautique chez BLI. BLI croit également que le Smart Ux Center est une solution hautement innovante.

Le Samsung Printing App Center aide efficacement les utilisateurs qui souhaitent améliorer les caractéristiques de leurs imprimantes multifonctions (MFPs) selon leurs propres besoins en téléchargeant des applications et des widgets à faible coût et parfois gratuitement. «Les clients ne devraient avoir aucune difficulté à trouver des solutions pour améliorer la productivité, pour optimiser le flux du travail quotidien, et pour réaliser le plein potentiel de leurs MFPs», a ajouté Bsales. «Depuis ses débuts en 2014, Samsung Ux Center a créé des changements dans les entreprises à travers le monde en créant un environnement d'impression sans complication grâce à la digitalisation de cette tâche», a déclaré David SW Song, premier vice-président, Printing Solutions Business chez Samsung Electronics. Samsung veut ainsi atteindre un objectif : que les imprimantes soient aussi simples à utiliser qu’un smartphone. Les entreprises doivent pouvoir utiliser leurs applications professionnelles directement sur une imprimante et gagner ainsi en productivité. Dans notre société moderne, la réussite de toute entreprise et la productivité de chacun dépend de sa capacité à s’approprier l’évolution technologique. Au fur et à mesure que le numérique gagne du terrain sur le lieu de travail et que le personnel devient plus mobile, les imprimantes et les copieurs doivent s’adapter et évoluer.