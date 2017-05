Réagissez

Compatible avec Galaxy S8, Samsung DeX offre une réelle expérience professionnelle sur Android

Samsung Electronics a lancé Samsung DeX, conçu pour améliorer la productivité des professionnels mobiles, tout en réduisant le nombre d’appareils informatiques. Compatible avec Galaxy S8, Samsung DeX offre une expérience professionnelle sur Android, qui permet l’accès facile aux applications, la modification de documents, la recherche en ligne, le visionnage de vidéos, la rédaction de réponses et plus encore, à partir du smartphone sur un écran plus grand et à l’aide d’un clavier et d’une souris.

Samsung vise clairement la cible entreprise avec pas mal d’atouts. L’idée est d’offrir une expérience PC de bureau, l’utilisateur retrouve alors un environnement de «travail élargi». Le constructeur offre un environnement professionnel optimal. Son interface, Android, entièrement revisitée est optimisée pour l’utilisation avec clavier et souris, comprend des fenêtres multiples redimensionnables, des menus contextuels et un navigateur Web version bureau.

Grâce à des partenariats-clés avec Microsoft et Adobe, Samsung DeX bénéficie d’une compatibilité avec Microsoft Office et les applications mobiles d’Adobe, y compris Adobe Acrobat Reader mobile et Light room Mobile, autorisant des fonctionnalités propres au bureau et une interface utilisateur qui n’était pas encore disponible à partir d’un smartphone.

Pour les professionnels et les organismes mobiles, qui ont besoin d’accéder aux applications Windows OS, Samsung DeX leur permet d’employer à distance et en toute sécurité des postes de travail virtuels à l’aide de solutions partenaires, telles que Citrix, VMware et Amazon Web Services. Les utilisateurs insèrent leur smartphone Samsung dans la DeX Station, qui relie le smartphone à une entrée HDMI compatible, pour se connecter à toutes sortes de claviers et souris Bluetooth, USB ou RF.

InjongRhee, directeur technique des communications mobiles chez Samsung Electronics, a constaté que «le smartphone est devenu un élément-clé pour le professionnel mobile et moderne, notamment pour donner une présentation ou modifier des documents à distance, cela signifie qu’il peut travailler de manière efficace en utilisant seulement son smartphone. Nous avons développé Samsung DeX en ayant à l’esprit l’archétype du professionnel nomade afin de réaliser une expérience de bureau à la fois pratique et flexible».

Il pourrait très vite devenir un compagnon idéal pour les salariés nomades. Sa petite taille lui permet d’être transporté facilement. Selon Bob Egan, analyste pour le cabinet d’experts-conseils et de prospective The Sepharim Group : «DeX rend plus fine la frontière entre mobile et PC. Même si Samsung n’est pas le premier à tenter cette approche, leur solution semble la plus efficace. Dans certains scénarios, DeX pourrait réduire le coût de possession (TCO) des PC des salariés de 50%. Côté DSI, combiné au S8, il offre des mesures de sécurité à prendre en compte».