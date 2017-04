Le leader algérien poursuit son envolée

Réagissez

Dans ce cadre, Abderrahmane Benhamadi, président du conseil d’administration de Condor Electronics, accompagné des cadres de la société et des autorités locales, a inauguré, jeudi dernier, à El Mghira, près de Tunis, un centre de distribution de 4500 m2 avec 32 postes d’emploi et un showroom.

«Nous allons arriver avant la fin de l’année à 100 postes d’emploi en Tunisie. Il fallait que nos rapports sociaux se fortifient par des rapports économiques solides. Ce centre va être à moyen terme une plate-forme d’exportation vers la Libye, le Tchad et l’Egypte. On espère obtenir le soutien du consommateur tunisien, car cette opération a été bâtie sur une confiance réciproque», dira Abderrahmane Benhamadi. Il dira aussi : «Nous allons essayer de nous adapter au marché tunisien. Nous sommes la première marque en Algérie grâce aux services fournis au consommateur qui est déjà très exigeant. Le marché algérien est très concurrentiel. Nous allons travailler avec les distributeurs, détaillants et grandes surfaces.» La différence entre les deux marchés, ce sont les normes en Tunisie, qui sont très strictes concernant la sécurité, le respect de l’environnement et du consommateur.

Condor a reçu des techniciens des ministères qui ont contrôlé la conformité des lignes de production avant d’obtenir les autorisations nécessaires pour commercialiser les produits. La marque vise à commercialiser 10% de la production en Tunisie, un marché de 12 millions de consommateurs. Elle vise à atteindre au moins 7 pays africains d’ici la fin de l’année. Le montant des investissements dépasse les 2 millions d’euros. La société propose une large gamme de produits qui répondent aux normes internationales avec 2 ans de garantie : climatiseurs, cuisinières à gaz, micro-ondes, machines à laver, réfrigérateurs, chauffe-eau, TV LED Smart Full HD pour des images plus vraies que nature, PC portables et de bureaux, téléphones mobiles et smartphones. Une promesse est faite : «la qualité pour tout le monde». Face aux concurrents, la marque algérienne joue la carte de la proximité, Condor se veut un label qui a une âme, dont le consommateur s’identifie. La société compte combattre le marché parallèle, avec la traçabilité des produits et la garantie, a expliqué M. Benhamadi, en réponse à une question.