Le F1s d’OPPO disponible en Algérie depuis hier

Le géant chinois des smartphones OPPO a annoncé que le dernier-né de la série F, le F1s, conçu pour la photographie est désormais en vente en Algérie à partir d’aujourd’hui au prix de 34 900 DA.

Surnommé le «Selfie Expert» et présenté en grande pompe lors d’une grandiose cérémonie au Caire le 19 octobre, le F1s offre d’excellentes caractéristiques caméra, avec une technologie avancée pour permettre à ses utilisateurs d’immortaliser chaque moment. Les utilisateurs, explique la marque dans un communiqué, pourront tester et se renseigner sur le nouveau smartphone d’OPPO à travers le site officiel d’OPPO Algérie, sur Facebook, ainsi que sur l’ensemble des distributeurs et points de vente de la marque en Algérie. Selon la même source, le F1s a connu un succès phénoménal en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud, offrant des fonctionnalités et un design de qualité.

D’un point de vue technique ce smartphone est équipé d’un capteur d’empreintes digitales ultra-rapide «Touch Access», avec une vitesse de numérisation de 0,22 seconde, d’une batterie de large capacité, avec 3075 mAh, et d’une capacité de stockage de 32 Go. Il est également équipé d’un processeur octa-core et d’une mémoire RAM de 3 Go, afin d’offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. «Avec une caméra frontale de 16 mégapixels, et une caméra arrière de 13 mégapixels l’utilisateur pourra immortaliser chaque moment avec une qualité exceptionnelle, quelque soient les conditions d’éclairage », rappelle la même source.