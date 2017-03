Le constructeur voit grand en 2017

Réagissez

Les avancées technologiques en miniaturisation, digitalisation et connectivité ont donné une nouvelle dimension à l’utilisation des smartphones. C’est ce que met en exergue un récent communiqué de presse du constructeur LG envoyé à El Watan.

«Des solutions innovantes de hautes performances sont proposées sur smartphones conçues sur mesure pour répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs. LG a toujours été un créateur de tendance en quête d’innovation et de révolution, en vue d’asseoir sa position de leader technologique et d’offrir les meilleures solutions à ses adeptes», est-il précisé. En réalité, LG vise à atteindre l’équilibre absolu entre efficacité et fonctionnalité, afin de rendre l’utilisation de ces produits une expérience unique.

Aujourd’hui, après de nombreuses années de recherche et de développement, LG révolutionne la taille de l’affichage sur smartphone, en adoptant le format 18 : 9, une première qui classe LG dans le rang des précurseurs des temps modernes et impose son leadership et son expérience avérée. Les téléphones mobiles se sont très vite métamorphosés ces dernières années. SMS, bluetooth, photos, caméra et GPS, en moins de 50 ans, ces petits outils technologiques ont su se rendre indispensables à notre quotidien. Une nouvelle tendance s’exprimera particulièrement en 2017 : le «borderless», où les designs mettant en avant leur écran avant toute chose, laissant leurs bordures prendre le minimum de place possible. LG suivra la tendance avec son LG G6. Il s’agira de la nouvelle face des smartphones haut de gamme. Là où le changement est plus important est qu’il préfigure d’un mouvement : celui de rendre le smartphone une fenêtre presque imperceptible de notre quotidien, alors qu’il y est désormais prédominant. En effacer les bordures rend le smartphone en lui-même presque moins important que le contenu qu’on y consulte. Avec cette solution, et pour la première fois sur smartphone, LG a réalisé un grand écran qui tient parfaitement dans une seule main.

Contrairement aux autres modèles de smartphones, LG en sa position d’avant-gardiste dans l’optimisation du ratio écran/cadre, a su allier design raffiné avec parfaite ergonomie dans un même téléphone offrant un ratio écran/cadre de 80,7% avec un écran de 5,7 pouces en format 18 : 9, lui conférant ainsi des qualités hors pair et en rendant son utilisation plus facile que jamais. Téléphones mobiles, électroménager, écrans plats, le géant coréen du high-tech vise le leadership mondial sur l’ensemble de ses marchés. Ses atouts majeurs : l’élégance du design, l’innovation technologique et la fiabilité.