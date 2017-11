Réagissez

LG est un fervent partisan des initiatives d’éducation à la citoyenneté mondiale. L’aube de l’ère numérique verra le rôle de la technologie dans l’éducation croître et LG s’engage à travers ses activités RSE globales et avancées, conviviales pour les étudiants. LG se consacre à l’amélioration de l’accès à l’éducation et à offrir à chaque élève la possibilité d’atteindre son objectif.

Le soutien constant de LG aux initiatives éducatives n’obéit pas à de simples campagnes publicitaires. LG ne veut pas se confiner dans des effets d’annonce et de communication, mais intègre concrètement ses technologies avancées dans un effort coordonné pour élever les normes éducatives à travers le monde. En outre, le constructeur a aussi développé un smartphone de lecture de livres destiné aux personnes avec une vision altérée. Physiquement, les appareils multifonctions, principalement les tablettes et les smartphones, doivent matériellement répondre aux besoins de l’utilisateur : ergonomie, taille de l’écran, qualité de restitution de l’affichage (luminosité, contraste, scintillement, rémanence). Les systèmes d’exploitation, qui pilotent ces dispositifs, IOS, pour les produits Apple, Android ou versions dérivées, pour les autres fabricants, intègrent une couche d’accessibilité prévue pour en permettre une utilisation en toute autonomie par les déficients visuels. LG favorise l’apprentissage actif en apportant mobilité et connectivité.

Les ordinateurs portables ultra légers Gram sont dotés d’une batterie longue durée et d’un rétroéclairage ergonomique clavier pour donner aux étudiants la liberté d’étudier dans une variété d’environnements différents. Comme les PC Gram, les projecteurs MiniBeam offrent une grande facilité d’utilisation avec une batterie intégrée et une connectivité sans fil qui se démarque de la concurrence. Parfait pour les étudiants qui «veulent prendre la classe avec eux partout où ils vont», les produits bénéficient de la portabilité et de la convivialité intuitive nécessaires pour révolutionner l’apprentissage individualisé. L’éducation aujourd’hui englobe les TIC qui offrent une souplesse et un environnement d’apprentissage qui ne sont pas possibles en salles de classe ou autres espaces d’apprentissage traditionnels. Les étudiants d’aujourd’hui peuvent adapter leur apprentissage à la meilleure façon d’assimiler les nouvelles informations.

Pour ceux qui sont prêts à saisir cette opportunité, il n’a jamais été aussi facile de réaliser une réussite scolaire, grâce au e-learning. Tout au long de son histoire, LG Electronics a été guidée par le désir de créer un monde meilleur. Précurseur dans l’industrie de l’électronique grand public depuis ses débuts, LG se veut être «la marque du futur».Kamel Benelkadi