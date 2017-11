Le challenge de la transformation digitale

Réagissez

Sous le patronage du ministère de la poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, l’événement fédérateur des acteurs des TIC en Algérie fait son retour et fêtera son 15e anniversaire, avec pour thème «La transformation digitale».

Il a attiré plus de 52 000 visiteurs, autour de 1500 exposants sur plus de 30 000 m2 d’espace d’exposition. Le MED IT El Djazaïr, c’est aussi 500 conférences et plus de 60 panels qui ont fait évoluer le monde des TIC en Algérie. L’événement accueillera cette année du 15 au 17 novembre à Alger plus d’une vingtaine d’éminents experts algériens et étrangers qui traiteront des sujets phares de la transformation digitale, entre autres, la protection des données personnelles, la réglementation juridique, le rôle du e-commerce dans la croissance africaine et la digitalisation du recrutement.

Le MED IT El Djazaïr regroupera aussi les principaux acteurs des TIC en Algérie, à l’instar d’Algérie Télécom, Samsung, Condor, Iris, Stream System et Brant. Selon les organisateurs, les TIC en Algérie est un marché porteur mais avec d’énormes défis. L’Algérie est en effet en phase de transition économique. Elle doit passer d’un modèle basé sur l’importation de produits finis à un modèle de production locale pour soutenir le besoin national et dans un deuxième temps l’exportation. L’Algérie importe la quasi-totalité de ses besoins en TIC pour soutenir ses besoins nationaux. Plus largement, l’Algérie doit devenir un terrain de R&D. Les principales opportunités pour les entreprises algériennes pour prendre part au marché des TIC résident dans le développement des applications et la Cyber Sécurité, marché pour lequel il y a une forte demande des opérateurs locaux. Nous devons passer du «Made in World» au «Made in/by Bladi».

Exposer et/ou visiter le Med-IT El Djazaïr est une occasion de partager et de s’informer sur le monde de demain. Nous sommes dans un environnement à haut niveau technologique, où pour aider le management d’une entreprise à mieux appréhender les outils, il est utile d’être soi-même adepte et fin connaisseur des technologies. Etre capable dans ce monde digital à grande vitesse de s’adapter, de comprendre, de saisir rapidement les opportunités d’innovation et être visionnaire. Les entreprises algériennes disent manquer de ressources spécialisées dédiées à leur transformation et semblent méconnaître les véritables enjeux du digital. Faute d’une capacité de prise de hauteur suffisante, bien que la nécessité numérique leur soit régulièrement démontrée, nos dirigeants restent sceptiques quant à l’intérêt même de transformer leurs propres entreprises.

Une entreprise qui se transforme peut élargir son terrain de jeu, exploiter de nouveaux territoires, dupliquer son audience cible, donc sensiblement et rapidement, développer son activité commerciale. La mesure de ses actions étant instantanée, elle peut ajuster ses investissements, ses efforts et ses ressources dynamiquement. Digitaliser son entreprise, c’est aussi être en mesure d’adapter son offre, son produit en temps réel et optimiser l’expérience de ses clients et son image par voie de conséquence.