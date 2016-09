Réagissez

Condor, fabricant algérien des produits électroniques, informatiques, multimédia et appareils électroménagers, a choisi l’IFA 2016, qui se tient jusqu’à demain à Berlin, pour annoncer son nouveau téléviseur de dernière génération Oled incurvé en 4K.

Condor est l’une des premières entreprises à être certifiée «Bassma Djazairia», un label délivré par le Forum des chefs d’entreprise (FCE) visant à garantir l’origine algérienne des produits.

Dans un communiqué de presse parvenu hier à El Watan, il affirme miser sur «l’innovation et la disponibilité et œuvre pour maintenir son leadership en proposant des produits à la fois performants, d’excellente qualité et à un prix très abordable avec une présence sur tout le territoire algérien».

L’Oled est une technologie qui consiste à avoir le contrôle de chaque pixel du téléviseur. Chaque pixel dispose de 4 couleurs, en plus des 3 conventionnelles, ceux de l’Oled dispose de la couleur blanche, donc plus besoin de rétro-éclairage par LED, vu que le pixel lui-même est une source de lumière offrant un rendu des plus stupéfiants.

Autre caractéristique, ces derniers peuvent s’éteindre. Ce qui offre un contraste infini et donc, un noir parfait. Le Condor Oled est un téléviseur intelligent (smart TV), disposant d’un navigateur web, avec accès à une plateforme d’achat en ligne d’applications intégrant un récepteur TNT et doté de 3 prises HDMI + 3 prises USB.

Ce téléviseur adopte un design des plus raffinés qui ne pourra que satisfaire les plus exigeants. Il représente «un bijou demeurant très compétitif sur les marchés des technologies futuristes». Porté par l’enchaînement des événements sportifs à dimension mondiale (l’Euro et les Jeux olympiques), le marché des téléviseurs a connu, ces derniers mois, un regain de forme permettant aux fabricants d’imposer la 4K ou l’Oled comme de nouveaux standards technologiques dans les foyers. Condor entame une nouvelle ère, celle de l’internationalisation.

Cette première participation à l’IFA 2016 est une «opportunité de présenter au public international notre large gamme de pro-duits : smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, climatiseurs et réfrigérateurs». Un Salon où les grands constructeurs (Samsung, Sony, LG) dévoilent leurs dernières prouesses et des innovations qui vont changer notre quotidien. Il y a des téléviseurs toujours plus grands, plus fins, des montres connectées qui traquent les pulsations cardiaques et des casques qui plongent dans la réalité virtuelle. C’est la troisième étape après la participation au MWC de Barcelone et MWC de Shanghai.