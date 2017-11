Lancement de deux nouveaux modèles

Réagissez

Condor Electronics, fabricant algérien de mobiles, annonce dans un communiqué de presse, daté du 12 novembre, le lancement de nouveaux smartphones de la série Griffe, les T1 et T2. Ils sont, selon les termes employés dans le communiqué, «un concentré d’accessibilité, de design et de performance».

Ils sont positionnés en entrée de gamme, avec de nouvelles caractéristiques répondant aux tendances actuelles du marché de par le système d’exploitation «Android Nougat 7.0» et un design attrayant (forme dynamique) avec une multitude de choix de couleurs, ce qui rend ces deux modèles attrayants et plutôt tendance. Les deux nouveaux smartphones sont déclinés en 4,5’’ et 5’’ en affichage FWVGA, pour le T1, et HD 400 Nit Full Lamination, pour le T2, offrant une agréable expérience d’utilisation. Les deux nouveaux smartphones étant à l’air du temps sont dotés de la 4G, «ce qui permet au consommateur de surfer en toute liberté».

Les Condor Griffe T1 et T2 sont dotés d’un processeur Quad Core 1.3 Ghz, d’une mémoire vive (RAM) de 1Go et d’une mémoire interne (ROM) de 8 Go extensible à 64 Gb. Ils disposent de deux caméras.

Une frontale, de 2MP, et une arrière, de 5MP, avec flash.

Le Condor Griffe T1 propose une batterie de 2000 mAh, quant au Condor Griffe T2, il dispose d’une batterie de 2500 mAh.

Le Condor Griffe T1 est décliné en six couleurs : noir, gris, rouge, jaune, bleu et blanc. Le Condor Griffe T2 est commercialisé en quatre couleurs : noir, gris, gold et blanc. Le Condor Griffe T1 adopte la 4G la moins chère de la gamme alors que le Condor Griffe T2 présent avec son écran 5’’ le moins cher du marché. Ce lancement s’inscrit dans le cadre de la course aux parts de marché que se livrent tous les acteurs du secteur.

Condor tente de se différencier dans un marché dynamique. Il lui faut jouer sur les spécificités des produits et les petites astuces, tout en sachant que dans cette gamme de prix, il n’y a guère de miracle technologique à attendre. Dans l’univers d’Android, tous les smartphones ont, à quelques petites variantes près, le même système d’exploitation. Les principales différences sont à chercher dans la conception du produit.

Pour faire la promo de ses produits, la marque algérienne mobilise tous les moyens nécessaires. Enseignes publicitaires, affiches, publicité sur les télés et journaux et même sur les devantures des boutiques de vente de smartphones. L’objectif est également stratégique : maintenir ses volumes de vente, au moment où l’Algérie est en plein recul économique avec un impact négatif sur le pouvoir d’achat des Algériens.