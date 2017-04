La vitrine technologique du Sicom

Réagissez

Quatre-vingts entreprises activant dans le secteur des TIC participent à la 26e édition du Salon international de l’informatique, de la bureautique et de la communication (Sicom), qui est organisé au Palais des expositions, aux Pins maritimes (Alger).

Cette édition enregistre la présence d’entreprises venant de quatre pays (Autriche, Chine, Emirats arabes unies et France) et de plusieurs autres entreprises étrangères, représentées par leurs partenaires algériens. Plusieurs entreprises de fabrication de produits high-tech en Algérie ont pris part également à ce Salon, dont ceux activant dans la production de smartphones et de tablettes, à l’image de Condor Electronics, qui a installé au niveau de son stand un écran géant mettant en avant sa dernière nouveauté, la CWatch, une smart watch dotée des technologies les plus avancées, ainsi que son smartphone, l’Allure A 55 Plus, qui compte de nombreuses nouveautés.

L’autre entreprise qui s’est distinguée est la marque Forever, une société de montage de récepteurs satellitaires installée à Sétif et qui a présenté plusieurs modèles de démodulateurs Full haute définition (Full HD) et Ultra HD/4K fonctionnant avec le système Androïd. La marque HBTechnologies, spécialisée dans la conception et la production de cartes à puce magnétiques, a pris part à cette manifestation économique qui regroupe également beaucoup d’entreprises spécialisées dans la fourniture d’équipements informatiques, comme les data centers, les systèmes de surveillance et les réseaux informatiques). Les entreprises publiques activant dans le domaine ont aussi participé à ce Salon à travers la Télédiffusion d’Algérie (TDA), qui a exposé des stations mobiles et fixes de haute technologie, permettant la transmission en direct des événements de type sportif et autres. La TDA a aussi programmé une démonstration réelle de diffusion de la radio numérique terrestre en ondes moyennes.