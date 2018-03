La technologie en mode d’hiver

Réagissez

L' événement sportif mondial de l’ampleur des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, qui ont eu lieu du 9 au 25 février 2018, était une occasion pour tout le monde de s’illustrer, à commencer par les meilleurs athlètes du monde qui visaient l’or. Mais aussi les leaders mondiaux de la technologie de pointe.

Les Sud-Coréens ont voulu en faire «les Jeux les plus innovants de l’histoire». LG, l’un des acteurs du développement économique et technologique de la Corée du Sud, reste à la pointe de l’innovation. A cette occasion particulière, ses robots ont été une attraction pour les milliers de touristes qui ont débarqué au principal aéroport international du pays, car ces automates ont servi de guides et d’interprètes.

En cette période d’hiver durant laquelle les gens ont tendance à ne pas trop sortir, évitant le froid et les intempéries, LG leur a offert l’opportunité de vivre les meilleurs moments de cet événement planétaire, grâce à ses téléviseurs OLED qui offrent une expérience de visionnage inédite. En effet, les téléviseurs LG OLED offrent des couleurs intenses, des contrastes extraordinaires et un design innovant et il est certain qu’ils dépasseront toutes les attentes en matière de télévision. Aussi, leur compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos permet d’offrir aux spectateurs une expérience réellement immersive et sans le moindre compromis. La technologie Dolby Vision permet d’exploiter au maximum de leurs capacités les téléviseurs, consoles de jeux, ordinateurs et appareils portables compatibles. L’expérience cinéma se vit à la maison avec une qualité d’image et de son inégalée !

Consciente de l’importance du marché algérien et des capacités d’ingénierie locales, LG s’est lancée dans la fabrication des téléviseurs OLED en Algérie. Ses produits à la fine pointe de la technologie offrent des images réalistes, avec des couleurs vives et des angles de vision plus larges. Les téléspectateurs peuvent suivre leurs programmes préférés de n’importe quel endroit de la maison. Fini le temps où l’on se disputait pour occuper le meilleur siège pour regarder la télé. «Autre révolution : la retransmission des événements sportifs connaît un bouleversement notable.

Les téléspectateurs ne sont plus contraints de rester scotchés devant leurs téléviseurs pour suivre, à l’heure universelle décidée par les organisateurs, leurs événements sportifs préférés, notamment en raison des décalages horaires entre différents continents», souligne un communiqué de presse. Et c’est généralement grâce aux jeunes, friands de replay sur smartphones et tablettes, que l’on doit le succès de la «télévision de rattrapage».

Le contenu à la demande est le nouveau concept qui permet aux téléspectateurs de ne rien rater de leurs émissions préférées. Les écrans mobiles LG G6 et V30 offrent une meilleure consommation de contenu vidéo en direct. Ces deux produits sont bien placés pour répondre à la demande émergente des consommateurs. Il en est de même pour le Q6 produit en Algérie et qui offre les mêmes caractéristiques de visionnage.