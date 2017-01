Réagissez

Condor Electronics, fabricant de produits électroniques, électroménagers et multimédias, est désormais partenaire de iMadrassa, l’application/site web qui accompagne les élèves vers le succès scolaire.

Le lancement officiel de ce partenariat a eu lieu hier à l’hôtel Sofitel (Alger). Ce partenariat se veut être une action commerciale couplée à une conviction basée sur des valeurs communes. Une manière de faire de la réussite scolaire un challenge. iMadrassa.com annonce que son nombre d’inscrits a dépassé les 100 000 élèves inscrits, dont 10 000 enseignants. Un site sur lequel les élèves révisent leurs cours, testent leurs connaissances avec des quiz, s’entraînent avec des exercices interactifs et des vidéos et s’évaluent avec des examens corrigés.

Les parents suivent l’avancement et les progrès de l’élève grâce à un tableau de bord et comparent leurs scores à ceux des autres élèves du site. Tous les contenus pédagogiques du site sont produits par des professeurs, comptant à leur actif plus de 20 ans d’expérience et sont validés par des inspecteurs de l’éducation nationale. Le partenariat avec Condor ouvre la possibilité d’avoir 3 mois gratuits pour l’achat d’un smartphone ou d’une tablette.

Ensuite, il est possible de continuer à bénéficier de ce service à travers des recharges à partir de 1000 DA, disponibles dans 140 showrooms de ce géant industriel qui se présente comme «une enseigne amie». Les valeurs de la marque sont proximité et accessibilité, qualité et fiabilité, innovation, expertise, persévérance et détermination. Parmi ses produits phares en 2016 figurent le nouveau téléviseur OLED, le smartphone Allure A8 plus et la montre intelligente pour les enfants.

A travers sa filiale Condor ICT, l’entreprise développe diverses applications, comme Condor Catalogue et Condor ECU, un outil permettant de contacter les urgences en cas d’incident : ambulance, pompiers, police et gendarmerie. Elle permet aussi de sauvegarder les coordonnées de vos fournisseurs de santé : dentiste, médecin, hôpital et pharmacie. Elle permet d’avoir vos informations vitales à la portée des secouristes en cas d’accidents: groupe sanguin, antécédents médicaux et les médicaments que vous prenez.

Elle permet aussi d’envoyer un SOS. Condor SmartRemote permet le contrôle virtuel des appareils électroniques et électroménagers. Une grande campagne d’affichage numérique, radio, web, presse est prévue pour faire connaître cette offre aux parents. Avec les différentes gammes des produits proposées, Condor Electronics touche toutes les cibles possibles et «arrive à être présente dans 90% des foyers algériens», selon les estimations du fabricant.