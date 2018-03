Réagissez

Samsung ne change pas drastiquement l’apparence déjà très populaire avec les Galaxy S8/S8+/Note 8.

Il représente aujourd’hui le meilleur design industriel. Le design en verre incurvé offre un look luxueux, mais rend l’appareil très peu résistant aux fissures. Avec une accroche marketing «L’appareil photo réinventé», les systèmes de caméra du S9 sont extrêmement avancés et performants. Tout d’abord, l’appareil principal à l’arrière est de 12 MP avec stabilisation optique de l’image, épaulé par un capteur très puissant. Samsung a déclaré que l’appareil avait un système d’autofocus dual pixel – le plus puissant à l’heure actuelle sur mobile – et une nouvelle ouverture double de f/1,5 à f/2,4.

Ce nouveau capteur a une mémoire embarquée permettant des déclenchements ultra-rapides, y compris pour réaliser des vidéos à 940 ips pour des slow-motion exceptionnels.

Samsung a rendu le slow motion à 960 ips bien plus utilisable en permettant à la caméra de déterminer quand déclencher l’enregistrement à 960 ips, plutôt que de laisser l’utilisateur gérer. Le temps de réaction d’un humain étant d’environ une seconde, l’application caméra réagit 1000 fois plus vite. La caméra détecte le mouvement dans une zone spécifique de la scène, représentée par un rectangle. Le Slow-Mo 960 FPS de Samsung est un bon exemple d’ergonomie.

La photo et la vidéo en vedetteC’est vraiment agréable pour capturer des scènes qui passent du statique à l’animé, comme des ballons qui explosent ou de l’eau versée dans un verre. Nous communiquons de plus en plus de façon visuelle, à la fois avec des photos et des vidéos. Nous regardons aussi de plus en plus de films et de séries sur le smarphone. Pour ces raisons, le géant coréen a choisi de privilégier la prise de vue et l’affichage sur le Galaxy S9.

A partir du visage de l’utilisateur, l’appareil propose des emojis. Il suffit de se prendre en photo et l’appareil transforme le cliché en une sorte de caricature animée. Cette image est ensuite déclinée en 18 expressions (joie, colère, impatience) qu’on peut utiliser dans les messages qui peuvent être envoyées à n’importe quel smartphone. Le test que nous avons réalisé n’a produit qu’une figurine approximative. Samsung surfe sur une vague : ces petits pictogrammes, naïfs et hauts en couleur envahissent tous nos messages. Les marques s’en emparent. Les internautes les adorent.