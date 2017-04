La nouvelle ère des smartphones

Réagissez

Près d’un mois après leur lancement officiel à New York, Samsung Electronics Algérie a annoncé, mercredi dernier, l’arrivée de ces tout derniers fleurons très haut de gamme, le Galaxy S8 et S8+.

Ces smartphones bousculent les codes et repoussent les limites du téléphone intelligent conventionnel grâce à leur élégance et leurs performances. La cérémonie de lancement a été organisée dans un lieu emblématique : le Musée d’art moderne d’Alger (MaMa). C’était aussi l’occasion de présenter le nouveau directeur général de Samsung Algérie, Joonho Jung. Il a déclaré : «Le Samsung Galaxy S8 marque le début d’une nouvelle ère du design de smartphone et des services hors pair, en ouvrant de nouvelles perspectives pour découvrir le monde. Samsung Algérie s’est toujours engagé à faire profiter le consommateur algérien des dernières innovations de la marque en même temps que les autres marchés mondiaux, ainsi nous sommes très heureux de lancer aujourd’hui le Galaxy S8 et S8+ à peine trois semaines après leur lancement mondial.» Une manière de souligner que malgré son caractère ultra-concurrentiel, le marché algérien reste pour la marque un marché de première importance.

Le design de ce nouveau smartphone disponible en deux versions, à savoir le Galaxy S8 de 5,8 pouces et le Galaxy S8+ de 6,2 pouces, a été complètement repensé, en plaçant l’ancien bouton physique d’accueil sous l’écran pour une immersion encore plus impressionnante. Samsung continue d’offrir une technologie de pointe comprenant une caméra perfectionnée, une performance améliorée et plus encore, pour des appareils que les utilisateurs aiment. Le Galaxy S8 a été construit sur l’architecture Knox de Samsung, une plate-forme sécurisée de niveau défense. En outre, le Galaxy S8 offrira une large gamme de technologies biométriques, dont le lecteur d’empreintes, le scanner d’iris et la reconnaissance faciale afin que les utilisateurs choisissent la méthode d’authentification biométrique qui leur convient le mieux. Le Galaxy S8 est également équipé des principales fonctionnalités de la gamme Galaxy que les utilisateurs apprécient, à savoir la résistance à l’eau et à la poussière (IP68), le support MicroSD allant jusqu’à 256GB, Always-on display et des capacités de charge rapide et sans fil.

Samsung DeX est une solution qui exploite le processeur puissant du Galaxy S8 pour une meilleure productivité et transforme ainsi le smartphone en ordinateur pour une expérience similaire à un PC de bureau en toute sécurité. Désormais, le bureau vous suit partout. Les deux smartphones sont compatibles au nouveau Gear 360, qui permet de réaliser des vidéos 4K à 360 degrés et des photos de 15MP. Il permet de diffuser en direct live streaming et à 360° ce que vous vivez grâce à la caméra Gear 360 (2017).