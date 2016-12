La marque veut prendre son envol

Réagissez

Condor participe à la 25e édition de la Foire de la production algérienne, qui se poursuit jusqu’au 27 décembre à la Safex (Alger).

La marque présente ses différentes gammes de produits, technologies et dernières innovations sur son stand (pavillon central, annexe B1). Au cours d’un point de presse, qui a eu lieu vendredi dernier, Condor a annoncé sa participation au Mobile World Congress (MWC 2017), qui se tiendra du 27 février au 2 mars prochains à Barcelone. Il s’agira d’une deuxième participation à cet événement mondial.

Autre scoop : pour l’année 2017, il y aura un nouveau produit : le Allure A8 +, avec un design métallique et qui sera commercialisé à partir de janvier, ses principales caractéristiques sont le lecteur d’empreinte digitale, 8 et 13 mégapixels appareil photo, 4 GO de Ram et disponibilité en deux couleurs gold et rose gold.

Rappelons que le Condor Allure A8 est un smartphone alliant puissance et élégance, au design métallique robuste, doté d’un écran 5.5 ‘’ full HD et idéal pour les amateurs de selfies, avec la particularité d’une caméra frontale de 8 MP et lentille 5P (moins de distorsion) et un selfie flash permettant de capturer des selfies illuminés même, dans un cadre nocturne, la caméra principale a une résolution de 13 MP. Lancé, en novembre dernier, il a connu un franc succès, puisqu’il s’est vendu à 40 000 pièces en seulement une semaine.

La capacité de production est estimée à 12 millions de téléphones. 7 millions de smartphones ont été commercialisés depuis 2013 à ce jour et un million de tablettes vendues. D’autre part, 9 millions est le nombre de téléviseurs produits et commercialisés par Condor depuis le début de son activité (2002), 3 500 000 est sa capacité de production annuelle pour répondre au besoin du marché algérien et pour l’exportation avec plus de 50% de part de marché. Le but est de «démocratiser les téléviseurs ultra HD/4K avec 14 modèles en 2016». Condor Electronics ne veut pas être seulement un label marchand, mais un opérateur, voire «un compagnon du quotidien des Algériens, qui propose confort et d’accessibilité». Avec des articles à la pointe de la technologie, certifiés aux normes de qualité́ et de sécurité́ les plus strictes, Condor veut devenir une référence sur le marché.

Condor se sent pousser des ailes et veut prendre son envol, surtout avec le renforcement de l’équipe de direction et l’arrivée de nouvelles compétences à la direction marketing et relations publiques et marque. Cette réorganisation répond à une logique : satisfaire la demande telle qu’elle existe ou qu’on la pressent et susciter le besoin, proposer au client des fonctions dont il ne soupçonnait pas l’existence avant d’acheter le produit et dont il ne pourra plus se passer.