La difficile déconnexion du web

Depuis l’arrivée d’internet et des nouvelles technologies, nos modes de vie sont chamboulés, touchant même nos moments de temps libre et de détente.

Ordinateurs, smartphones et tablettes, les moyens d’être en permanence connecté ne manquent pas. Les outils technologiques permettent aujourd’hui aux salariés ayant des postes à responsabilité ou aux entrepreneurs de partir en vacances l’esprit léger, tout en gardant un œil sur le travail. Cependant, les accros du boulot devront toutefois veiller à ce qu’il ne viennent pas trop empiéter sur leur temps de repos, sous peine d’attaquer la rentrée sous le signe du stress et du surmenage professionnel. L’utilisation des TIC leur permet de consulter leurs mails au moins une fois par jour, de rester joignable en cas de problème, de prendre des contacts, quant aux autres, ils envoient des mails et s’informent.

La même sentence revient avant chaque grand départ, «cette année c’est promis je déconnecte», mais au bout de deux jours, une envie irrésistible de se reconnecter surgit, un vrai besoin de savoir ce qui se passe. Smartphone, iPhone, ordinateur, tablette à portée de main, nous replongeons très vite dans cette sphère incontrôlable des réseaux sociaux pour renouer avec l’actualité, le travail et ses amis virtuels.

Les réseaux sociaux non plus ne prennent pas de vacances : facebook n’enregistre aucune baisse de connexion l’été et il en va de même pour les autres réseaux. L’été est même la période où il y a le plus de publications sur facebook. Dans un sondage réalisé auprès de 10 500 utilisateurs des médias sociaux à travers le monde, le terme «vacances» se retrouve en 3e position des sujets les plus populaires (photos, statut, partage d’informations), derrière les amis et la famille ainsi que les informations d’actualité.

C’est le développement des smartphones qui amplifie le phénomène. Alors qu’il y a encore quelques années, les vacances étaient l’occasion de faire un break en s’éloignant d’un ordinateur, ce n’est plus le cas depuis la banalisation des appareils mobiles et de la 3G. Le digital est sans conteste une composante incontournable du succès hôtelier. Les touristes n’ont jamais autant utilisé internet et les médias sociaux pour effectuer leur choix de voyage et leur réservation. En Algérie, la recherche d’informations demeure multicanal : au-delà des moteurs de recherche, le recours au bouche à oreille direct (famille, amis et collègues), aux conseils des agences de voyages ou encore aux supports papier comme les guides touristiques demeure fréquent.