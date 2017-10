Réagissez

Le dernier appareil de LG espère remplacer partiellement le chef dans la maison et permettre d’avoir plus de temps pour soi et la famille.

La famille, la nourriture, la culture, le patrimoine et les traditions relèvent des préoccupations principales de la famille algérienne et grâce aux appareils intelligents, les ménagères peuvent aujourd’hui profiter des nouvelles technologies pour préparer des repas sains, délicieux et parfaits. La technologie se tourne aujourd’hui vers la cuisine à travers un contrôle intuitif grâce aux nouveaux appareils qui font le plus gros du travail. L’évolution des appareils intelligents, qui a commencé dans le Salon, se mue aujourd’hui vers la cuisine. «Cependant, le plus gros avantage que peut procurer une cuisine intelligente est la capacité de gain de temps, permettant aux familles de consacrer plus de temps à des activités saines», souligne un communiqué de presse du constructeur sud-coréen.

Bien que l’on cuisine moins à la maison, des recherches indiquent que les familles cherchent des moyens de gagner du temps dans leur propre cuisine. L’idée de préparer son dîner tout en regardant la télé dans une autre pièce semble certainement très attrayante. Le dernier appareil de LG est justement conçu dans ce but. Il remplacera en partie le chef de votre maison et vous permettra d’avoir plus de temps à consacrer à votre famille. L’une de ces technologies est le LG NeoChef TM Le four à micro-ondes LG NeoChef (MWO) est l’assistant parfait en matière d’utilisation, assumant la cuisine et l’expérience culinaire. Le micro-ondes NeoChef est doté de la technologie Inverter, qui a aidé à son amélioration pour une performance de cuisson meilleure, plus rapide et plus efficace, tout en économisant du temps et en conservant de l’énergie. Cette technologie permet de sélectionner le niveau de puissance en début de cuisson et de le modifier pendant le processus de cuisson en fonction de l’option de cuisson sélectionnée.

Le NeoChef TM comprend également un certain nombre de fonctions personnalisées conçues pour augmenter la propreté et rationaliser l’expérience de cuisson. Le revêtement anti-bactérien EasyClean TM rend le nettoyage de l’intérieur des micro-ondes simple et direct. L’intérieur du micro-ondes peut être nettoyé à fond deux fois plus vite et réduit l’effort requis de moitié pour les micro-ondes classiques. En fait, il suffit de trois lingettes pour nettoyer le NeoChef TM en profondeur, alors que les micro-ondes conventionnels en nécessitent généralement sept. Le revêtement rend également plus difficile l’enracinement des contaminants dangereux, éliminant ainsi 99,99% des bactéries nocives. La cuisine intelligente fournit des solutions uniques dans la cuisine pour les ménagères et les chefs, elle redéfinit l’avenir pour une cuisson saine et économe des repas.