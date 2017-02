Réagissez

Le Salon Mobile World Congress (MWC) de Barcelone aura lieu du 27 février au 2 mars 2017. Il s’ouvre alors que le marché mondial des smartphones est en pleine recomposition.

Les ventes mondiales de smartphones ont grimpé de 7%, à 432 millions d’unités, au quatrième trimestre, selon Gartner. Apple est repassé devant Samsung ! La marque à la pomme a en effet écoulé 77 millions d’unités contre 76,7 millions pour le sud-coréen. Rien n’est encore gagné, prévient-on toutefois. «Les deux leaders n’ont jamais été si proches, avec seulement 256 000 unités de différence», souligne Gartner. D’autant qu’il faudra compter avec les fabricants chinois.

Gartner reste persuadé que le constructeur sud-coréen devrait rapidement reconquérir sa place de n° 1 mondial, «certainement dès le premier trimestre 2017». Et ce, malgré le report de la sortie du Galaxy S8, qui devrait être révélé lors du Mobile World Congress de Barcelone, fin février. Sa présentation a été repoussée afin de veiller à ce qu’aucun nouvel incident ne vienne ternir l’image de la marque. Le constructeur coréen LG aura fort à faire pour convaincre les utilisateurs cette année. La marque présentera le LG G6.

Un téléphone qui veut revenir à un design plus traditionnel, abandonnant le modulaire au passage. La marque française Wiko veut profiter du MWC pour présenter ses ambitions pour l’avenir, mais également ses nouveautés pour l’année 2017. La marque s’est attaquée au marché de façon peu conventionnelle, misant sur la proximité, en s’adressant directement aux clients et aux revendeurs. Wiko a échangé avec les consommateurs sur les médias sociaux et s’est servi de canaux publicitaires stratégiques pour maximiser sa couverture dans les médias.

Le smartphone Ufeel Prime impressionne et marque les esprits avec son élégance, son design ultra premium, son ergonomie, sa finesse, ses performances exceptionnelles et le confort d’utilisation que procurent ses différentes actions personnalisables à lancer du bout des doigts. Pour séduire, la marque va jouer la différence.

Condor a aussi annoncé la participation de la marque au Salon. Il s’agira d’une deuxième participation. Rappelons que Condor a renforcé ses participations aux salons et foires au niveau international. Ce Salon d’importance sera également le lieu idéal pour la marque d’annoncer et de présenter en exclusivité mondiale plusieurs nouveaux produits, qui viendront enrichir les gammes de la marque pour l’année 2017.