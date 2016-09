La course aux selfies relancée

Réagissez

Le F1, le smartphone d’Oppo spécialisé dans les...

Oppo, une marque de smartphone, a invité, mercredi dernier, un groupe de journalistes à un iftar à l’hôtel Hilton (Alger) suivi d’une soirée Wellsound au niveau du chapiteau du même hôtel.

Au-delà des envois de communiqués et des conférences de presse, l’objectif est de développer une relation de proximité et ainsi d’optimiser sa visibilité et créer un lien particulier. Il faut savoir qu’Oppo vient de se hisser discrètement au pied du podium des fabricants mondiaux de smartphones, à la quatrième place. Elle a bluffé les geeks du grand Salon du mobile de Barcelone, en février dernier, avec sa technologie de recharge de la batterie à 100% en quinze minutes. Oppo Algérie commercialise des smartphones de différentes gammes, avec des prix allant de 12 900 DA à 46 900 DA.

Le constructeur tente de toucher la totalité des consommateurs et toutes les cibles du marché. Il s’est spécialisé dans les selfies qui sont devenus au fil des mois un mot totalement ancré dans la culture numérique actuelle. Ce petit cliché photographique que l’on prend seul pour montrer notre tête à nos amis dans des situations particulières est en train de se transformer en un produit marketing de plus en plus viable pour les marques. Les fabricants de téléphones ont compris que le phénomène est si important qu’il ne peut pas être négligé au moment de la conception des nouveaux appareils. Pour Hana Lamidi, directrice communication Oppo Algérie, «le plus important est la satisfaction des utilisateurs, nous étions encore complètement inconnus en Algérie il y a quelques mois, aujourd’hui, nous avons des milliers d’utilisateurs qui connaissent, testent et suivent notre évolution».