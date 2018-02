La caravane «Condor Allure M1» s’installe à Alger

Réagissez

Lancée le mois dernier, la caravane Condor Allure M1 a clôturé son périple le week-end dernier dans la capitale en s’installant à Ardis. En effet,

Condor, qui se présente comme «leader du marché algérien des produits électroniques, électroménagers et multimédia», a voulu partager avec les Algériens sa caravane «Allure M1» en sillonnant plusieurs wilayas du pays afin de présenter avec détails toutes les caractéristiques du smartphone Condor Allure M1, lancé en juillet dernier, tout en proposant des activités et animations inédites.

La caravane a débuté son périple par la wilaya d’Alger, avant de visiter les villes de Béjaïa, Annaba, Constantine, Oran, Blida et Ouargla. Pour une fin en apothéose, elle s’est installée dans la capitale au centre commercial Ardis où plusieurs activités sont proposées. Un véhicule brandé M1 «Espace de projection» a accompagné la caravane pendant la tournée, alors qu’une tombola a été organisée au niveau des points de vente pour remporter plusieurs cadeaux tels que des smartphones ou encore 5 voyages (Malaisie, Turquie, Egypte, Maroc et Tunisie). La grande tombola a été organisée hier à 19h.

Cette caravane confirme une fois de plus, selon un communiqué de presse, «la volonté de Condor de se rapprocher encore plus du citoyen algérien en lui offrant des espaces dédiés». Avec les différentes gammes des produits proposés, Condor parvient à toucher toutes les cibles possibles en étant présente «dans 90% des foyers algériens» grâce à ses potentiels humains et techniques. Elle s’inscrit dans son temps mais aussi dans la pérennité. Poussée par l’interdiction des importations de smartphones en Algérie et dans un contexte d’installation d’usines d’assemblage des constructeurs de téléphones (LG Mobile Algérie, Samsung et Wiko), la marque algérienne veut être la plus visible possible.

Dans ce contexte, communiquer n’est pas un luxe, mais une nécessité. Condor a adopté une démarche fondée sur une bonne compréhension de la situation de ses produits, de l’environnement concurrentiel dans lequel il évolue, d’une connaissance intelligente des clientèles auxquelles ces produits sont destinés et sur la manière d’investir pour obtenir le meilleur retour possible sur les investissements. Communiquer, ce n’est pas seulement informer, c’est surtout créer le désir et séduire. Condor affine aussi de plus en plus ses slogans. Il propose par exemple tout simplement «d’illuminer vos émotions» avec le Cristal QD !