La campagne de l’Unicef sur les risques

L’Unicef Algérie a lancé une campagne de communication sur les risques liés à l’utilisation d’internet par les enfants, intitulée «Le contrôle, c’est votre rôle».

Avec comme accroche «Le pire peut les séduire !», elle a pour objectif de contribuer aux efforts des différents acteurs dans le domaine de la protection des enfants, sensibiliser toujours davantage le public, notamment les adultes, sur les risques et les dangers multiples auxquels les enfants peuvent être exposés sur internet. Plusieurs supports de communication ont été sollicités : spots TV et radio, affiches, insertion presse et réseaux sociaux. Plusieurs acteurs ont pris part également à cette campagne d’envergure nationale et internationale, dont le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, le ministère de l’Education nationale, le ministère de l’Intérieur, de la Justice et des Affaires religieuses.

«Internet et les téléphones mobiles ont révolutionné l’accès des jeunes à l’information, mais les conclusions d’un sondage montrent combien est réel le risque d’abus en ligne pour les filles et les garçons», affirme Cornelius Williams, directeur adjoint à la Protection de l’enfance au sein de l’Unicef. «Dans le monde, un utilisateur d’internet sur trois est un enfant. Les conclusions obtenues aujourd’hui livrent des perspectives importantes provenant des jeunes eux-mêmes. L’Unicef a pour objectif de donner plus de voix aux adolescents pour les aider à faire face à la violence, à l’exploitation et aux sévices en ligne et de s’assurer que les enfants profitent pleinement des avantages offerts par internet et les téléphones mobiles», ajoute-t-il.

L’accès à internet pour les enfants les expose à un certain nombre de dangers, d’autant que ce moyen est, au regard de ses spécificités, difficilement contrôlable. Certains de ses sites constituent un danger certain pour les utilisateurs, à l’instar de ceux faisant l’apologie de la violence, du terrorisme, de la criminalité ou à contenu pornographique. Les relations que les jeunes entretiennent sur la Toile sont souvent déconsidérées par les adultes, qui les trouvent virtuelles ou périlleuses ! Si elles ne sont pas physiques, elles n’en demeurent pas moins réelles. C’est bien avec d’autres jeunes qu’ils tchatent et qu’ils sont en contact sur Facebook ou les blogs, le plus souvent d’ailleurs, avec leurs copains du CEM ou du lycée.

Reste la question des inconnus et des mauvaises rencontres. Derrière chaque inconnu sur internet peut se cacher un ou une pervers(e). Il faut signaler aussi que le contrôle devient de plus en plus difficile, car le paysage de l’utilisation d’internet a été modifié, puisque les téléphones portables sont devenus une source d’accès importante. L’augmentation de l’utilisation des smartphones pour accéder à internet limitera la capacité des parents à restreindre, surveiller ou contrôler les sites sur lesquels se rendent leurs enfants et représentera un risque potentiel accru pour les enfants et les jeunes.