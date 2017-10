Réagissez

L’IFA de Berlin aura lieu du 1er au 6 septembre à l’Expo Center de Berlin. Il s’agit du plus grand Salon électronique grand public de high-tech en Europe. Il se déroule dans un contexte où les limites entre les mondes numérique et physique sont de plus en plus floues.

La «consumérisation» des appareils reflète cela et concerne la santé et le bien-être, l’automobile, les appareils mobiles, l’internet des objets, la maison intelligente, les drones, la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

LG Electronics compterait présenter son V30 pour l’ouverture du Salon. Il s’agirait alors d’une première pour le fabricant sud-coréen. Ce lancement à Berlin pourrait également signifier une éventuelle commercialisation dans le monde entier ! Le smartphone Galaxy Note 8 sera bien présenté durant le mois d’août, en amont du Salon IFA 2017 de Berlin, comme l’envisageaient les dernières rumeurs.

Le groupe coréen vient de lancer des invitationsà la presse pour un nouvel événement Galaxy Unpacked le 23 août se déroulant à New York. Les deux flagships semblent jouer sur les mêmes tableaux. Ce sont d’énormes smartphones à écran borderless, avec des composants similaires. Des appareils multimédias axés sur la photo, notamment le son pour le LG V30. Selon nos informations, Condor electronics participera à cet événement planétaire. Condor, créé en 2002, a atteint en 2016 un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars et ambitionne d’exporter 50% de sa production en 2022. Ses produits et solutions ne sont malheureusement pas tous abordables. Les beaux stands et les espaces mis en scène à la perfection préfigurent majoritairement un futur idéalisé.

A l’IFA de Berlin, il y a des téléviseurs toujours plus grands, plus fins, des montres connectées qui traquent les pulsations cardiaques et des casques qui plongent dans la réalité virtuelle. Les multinationales investissent des milliards d’euros chaque année afin de trouver (ou d’améliorer) de nouvelles technologies. La technologie a progressé au point qu’il est question du désir de créer un mode de vie meilleur pour les consommateurs. Le numérique transforme profondément notre vie sociale, en particulier en matière de culture, d’éducation et de santé en produisant «une culture de la participation et du partage». Les objets connectés qui nous entourent ont l’air de communiquer comme par magie. Cette magie opère la plupart du temps grâce à la technologie sans fil. Une maison intelligente va anticiper certaines actions, telles que l’allumage du chauffage avant votre retour, la désactivation de votre alarme lorsque vous y entrez, l’allumage de l’éclairage lorsque vous franchissez une porte.

Cependant, elle peut faire bien plus : ouvrir votre porte de garage lorsque vous approchez de la maison en voiture, baisser les volets lors du coucher de soleil et préchauffer votre salle de bains avant même que vous ne soyez réveillé. La révolution internet est en marche et a déjà des répercussions sociétales, politiques, économiques et culturelles.