La 7e génération du G Series dévoilée début mai

LG Electronics (LG) a annoncé qu’elle dévoilera officiellement son smartphone haut de gamme, LG G7 ThinQ, le 2 mai à New York et le 3 mai à Séoul.

LG organisera des événements médiatiques pour présenter le LG G7 ThinQ le 2 mai (HAE = Heure Avancée de l’Est), au Metropolitan West à New York et le 3 mai (TSC) (KST=Korea Standard Time) au Park Mall de Séoul. Ce sera le premier smartphone de la série G à adopter le nom ThinQ, créé pour identifier tous les appareils électroniques grand public, l’électroménager et les services de LG qui utilisent l’intelligence artificielle pour offrir des avantages pratiques aux consommateurs.

Ce nouveau smartphone est une évolution de la base posée par le LG V30S ThinQ, le premier smartphone LG à adopter l’intelligence artificielle (IA) dans le cadre de ses fonctionnalités de base. Le V30S ThinQ incorporait des techno-logies IA qui amélioraient les fonctions les plus fréquemment utilisées, y compris la reconnaissance vocale et la Vision IA pour améliorer l’aspect pratique de la caméra. Le LG G7 ThinQ offrira une meilleure connectivité avec les appareils LG tels que les appareils ménagers, les téléviseurs et plus encore.

«Il est maintenant temps pour les fabricants de prêter une attention particulière à ce dont les clients ont réellement besoin et ce qu’ils veulent pour leur smart-phone», a déclaré Hwang Jeong-hwan, président de LG Electronics Mobile Communications Company. «Avec le LG G7 ThinQ, LG continue de tenir sa promesse en matière d’amélioration des technologies de base afin qu’elles répondent aux besoins réels des clients en intégrant des technologies d’IA qui sont plus que des fonctionnalités, mais font partie de l’expérience utilisateur».