L’électroménager et la clim dopent les ventes

Réagissez

LG Electronics a annoncé dans un communiqué de presse reçu par El Watan avoir réalisé un chiffre d’affaires de 584,6 milliards de wons (503,10 millions de dollars américains) au deuxième trimestre de 2016.

Il s’agit d’une augmentation de 140% par rapport à l’année précédente, qui s’explique notamment par les excellentes performances des divisions Home Appliance et Air Solution et Home Entertainment. Ces deux divisions opérationnelles ont enregistré les résultats trimestriels les plus élevés de l’histoire de l’entreprise coréenne. Le bénéfice mondial de 14 billions de wons (12,05 milliards de dollars américains) dépasse celui du même trimestre l’année précédente ainsi que du premier trimestre de 2016. L’augmentation du chiffre d’affaires de Home Entertainment résulte de la demande croissante pour les téléviseurs haut de gamme et la hausse des ventes de téléviseurs Ultra HD et OLED. La division Home Entertainment prévoit que le marché des téléviseurs UDH et OLED va poursuivre son développement.

L’unité des communications mobiles de LG a vu ses recettes de 3,33 trillions de wons (2,86 milliards de dollars américains) augmenter de 12% depuis le premier trimestre, affichant toutefois une baisse par rapport à la même période l’an dernier. Une perte d’exploitation de 153,5 milliards de wons (132,10 millions de dollars américains) est la manifestation de dépenses accrues en marketing et de la lenteur des premières ventes dew téléphones intelligents G5. Dans l’ensemble, les envois de téléphones intelligents ont augmenté de 3% par rapport au trimestre précédent. En effet, un total de 13,9 millions de téléphones intelligents a été expédié au cours du deuxième trimestre. Le lancement de la nouvelle série V et la croissance des ventes des modèles des séries de masse K et X devraient améliorer le rendement de l’unité d’affaires au cours du prochain trimestre. Le marché des smartphones évolue lentement. Une stagnation liée en premier lieu à la saturation de marchés déjà suréquipés, au basculement dans des achats de renouvellement et à l’allongement de la durée d’usage des smartphones. La difficulté, sur ce marché très uniforme, est de se distinguer. Du point de vue du design et des fonctionnalités, tous les appareils se ressemblent et s’utilisent de la même manière. Le défi consiste donc à trouver des innovations qui sortent du lot.