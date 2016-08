L’Aïd jette les Algériens dans la Toile

Réagissez

De nombreux Algériens ont privilégié les SMS et les réseaux sociaux pour échanger les vœux de l’Aïd El Fitr, parfois au détriment des rencontres physiques et des traditionnelles accolades.

Une tendance lourde observée par les experts en TIC et les sociologues. Une vague imposée par la modernité et le développement des technologies de l’information et de la communication, mais qui n’est pas toujours vue d’un bon œil, surtout par les personnes âgées, nostalgiques des déplacements vers les amis et les proches et du bon vieux bisou sur les deux joues.

Il faut dire que la nouvelle génération dite «connectée» reste très attachée au monde virtuel. «Les SMS sont bons pour joindre les amis, le téléphone est utile pour entendre la voix d’un être cher qui vit loin, mais le déplacement est recommandé lorsqu’il s’agit de parents et proches qui habitent dans la même ville», souligne un internaute. Il partage l’avis de ceux qui disent que la technologie fragilise le lien social que la religion a favorisé et vide la convivialité de l’Aïd de son sens.

Depuis une trentaine d’années, la sociabilité évolue. Certains concluent à un déclin (diminution des contacts en face-à- face, montée de l’isolement et de la solitude), d’autres montrent qu’on assiste plus fondamentalement à des transformations liées à des modifications des modes de vie. En termes de réseaux, cela se traduit par un renforcement des liens forts permis par les facilités de contact (téléphone, courriers électroniques, messagerie instantanée, webcam) et / ou une multiplication de liens faibles (contacts sur internet, Facebook), hétérogènes et à une articulation plus complexe de ces liens.

En Algérie, bien plus qu’à un bouleversement, la «révolution du numérique» ressemble à un glissement progressif des pratiques et des rythmes de vie. Aujourd’hui, il est difficile pour les jeunes d’échapper au tout-numérique. Beaucoup de jeunes se reconnaîtront dans cette description : télévision allumée, ils écoutent de la musique en surfant sur internet, tout en envoyant un SMS à une copine.

Blogs, chats, messageries instantanées et autres jeux vidéo, les TIC sont omniprésentes dans leur monde. D’une part, l’utilisation des TIC évolue avec l’âge : les usages ludiques dominent chez les plus jeunes alors que les usages communicationnels montent en puissance chez les 13-17 ans qui sont en particulier les premiers consommateurs de blogs. Les 18-24 ans, utilisent plus classiquement les courriers électroniques et se caractérisent par un fort usage du téléchargement. Pendant les fêtes religieuses, ils ne peuvent pas se déconnecter de cet univers d’immédiateté et d’instantanéité. Avec la 3G et l’arrivée des smartphones, le portable est devenu comme le prolongement de la main. Familiarisés à l’outil, les enfants jouent avec ce qui est devenu plus qu’un simple objet. On en oublierait presque qu’un téléphone sert à téléphoner !