Réagissez

Un atelier régional de restitution du projet «Etat des lieux des systèmes d’information dans le secteur de l’eau au Maghreb» s’est tenu récemment à Alger.

Il est perçu comme un premier pas en matière de coopération sur les Systèmes d’information (SI) dans le domaine de l’eau au Maghreb et favorise les échanges internationaux à travers des sessions de travail régulières entre pays du Maghreb, voire méditerranéens, afin de promouvoir les bonnes pratiques en matière de SI Eau. «Nous nous sommes aperçus qu’il y avait un intérêt fort de chaque pays sur ce que pouvaient faire les pays voisins.

La nécessité d’avoir une information de qualité, fiable et sous format numérique est commune aux 3 pays. Néanmoins, à l’échelle nationale, les réponses apportées peuvent être différentes entre les pays et le besoin de savoir comment font les autres pays est donc apparu comme important», souligne Géo-Hyd, société d’études et de services à double compétence informatique et environnement. Cet atelier s’inscrit avant tout dans un partage d’expériences afin que chaque pays puisse poser les questions qu’il souhaite et éventuellement initier des échanges entre partenaires internationaux.

Les présentations d’initiatives au niveau des pays ont été complétées par une présentation des principaux résultats d’une présentation de l’organisation du SI Eau France pour aborder un exemple de fonctionnement et d’organisation dans un pays extérieur.

L’Algérie est, selon l’analyse, «le pays qui a le plus de difficultés à coordonner les différents systèmes d’information dans le secteur de l’eau et à faire émerger un système national d’informations sur l’eau». L’organisation de l’atelier en Algérie a permis d’associer un maximum de partenaires algériens pour les présentations et offert, dans une certaine mesure, un premier rassemblement des acteurs sur cette question en ouvrant le workshop à un large public. Un système d’information constitue l’ensemble de moyens techniques, humains et matériels mis à disposition pour collecter, stocker, contrôler, valider et diffuser une information. Par extension, parmi les Systèmes d’information inventoriés, certains possèdent un niveau de maturité plus avancé que d’autres, notamment au regard du degré d’intégration du SI dans une sphère numérique et de base de données.

Parmi les faiblesses relevées, on note le manque de coordination entre les différentes échelles et les différents partenaires sur la mise en place d’un cadre commun pour les échanges de données sur l’eau et sur le déploiement de Système de base de données (y compris dans une dimension temps réel), et la fragilité du processus de remontée de l’information au niveau de l’Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) (au niveau des moyens) ne permet pas d’envisager sereinement de passer vers des flux d’information plus conséquents.