Jumia House Algérie -anciennement appelé Lamudi- est un site spécialisé dans l’immobilier en ligne qui fait parler de lui en Algérie.

A l’issue de changements opérés au sein du groupe et d’une levée de fonds de l’ordre de 600 millions d’euros, Jumia House est par excellence le premier du genre en Afrique en matière d’internet. Il se décline en quatre entités : immobilier, recherche, promotion et agences immobilières. Ce qui fait de lui le premier site immobilier d’Afrique dont le siège ayant déménagé de Paris (France) pour Dubaï (Emirats arabes unis).

C’est un site où il est plus facile de trouver un appartement, un logement, un contact aisé avec les agents immobiliers et les promoteurs. Quant à l’achat ou la location dans toutes les régions d’Algérie, le consommateur ne paie rien. Ce sont les agences immobilières qui honorent les annonces. «Le marché algérien est prometteur, car l’Algérie est le 3e PIB d’Afrique. Le plus intéressant du continent. En termes d’immobilier, les consommateurs ont un niveau de vie relativement élevé. On voudrait que l’Algérie devienne le deuxième ou le premier d’Afrique. C’est un pays qui a énormément de potentiel en matière de services à créer.

On emploie 40 employés algériens exerçant à Jumia House. Notre but est de s’agrandir», soulignera Makhlouf Samy, directeur général de Jumia House Algérie. La recherche effectuée sur Jumia House Algérie est facile. En filtrant selon la région, la ville et le quartier, la superficie recherchée, le prix, les images, en contactant directement les agents depuis les annonces par email ou par téléphone. En vue de faire profiter du meilleur réseau sur le marché immobilier algérien.

Grâce à des annonces de qualité actualisées. Le marché de l’immobilier évoluant sans cesse, Jumia House présente de nouveaux listings régulièrement mis à jour dans des endroits, comme Alger, Bir Mourad Raïs, Chéraga, Hydra ou Oran. Le client peut contacter directement les agents depuis les annonces par email ou par téléphone. Les agents lui feront profiter du meilleur réseau sur le marché immobilier algérien. Un choix d’appartements, maisons, villas, ou terrains. En plus du large choix de propriétés, Jumia House tient sa clientèle informée des dernières offres et nouvelles. Avec en prime, des articles pertinents sur le journal du site.