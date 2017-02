IRIS ouvre une boutique au Park Mall

Réagissez

Afin de se rapprocher d’une clientèle friande de ses produits, IRIS, la marque commerciale de l’entreprise algérienne Saterex, a inauguré, jeudi, sa nouvelle boutique, occupant un très bon coin au Park Mall de Sétif, qui s’offre une nouvelle enseigne et pas des moindres.

Avec ce showroom, IRIS, un des leaders de l’électronique en Algérie, inaugure son 46e showroom du pays. S’étalant sur une superficie de 205 m², au niveau du rez-de-chaussée du plus grand centre commercial du pays, la nouvelle boutique dispose d’une large gamme d’excellents produits (téléviseurs, réfrigérateurs, cuisinières, fours électriques, climatiseurs et produits IT&mobile) made in bladi. En plus de la gamme connue, l’espace, le deuxième du genre à Sétif, offre en avant-première OLED TV ultra HD.

Les clients pourront en outre découvrir le nouveau-arrivé, à savoir le smartphone -vox pop- ainsi que la nouvelle tablette compatible 4G, la G 8020. Pour bien marquer cette ouverture, l’entreprise, ayant obtenu en octobre 2016 le label Bassma-Djazairia, accorde une remise exceptionnelle de 10%. Les milliers de visiteurs du Mall, qui vient de souffler sa première bougiele 4 février, pourront donc profiter de cette offre, un mois durant. Le cogérant de l’entreprise, employant plus de 2500 personnes, Djamel Guidoum, qui a présidé la sympathique cérémonie, révèle à El Watan : «Faisant du rapport qualité-prix son principal cheval de bataille, IRIS ne ménageant aucun effort pour fabriquer en Algérie des produits de dernière génération, avec en sus un prix concurrentiel, va, dans les prochains jours, commercialiser le TV Oled ultra HD, fabriqué pour la première fois en Algérie. Le smartphone Vox-Pop, 5 puces, 4 G, sera proposé au public à 13000 DA.

La nouvelle tablette 9 pouces est l’autre nouveauté de ce début d’année, qui sera marquée par l’inauguration de nouvelles boutiques IRIS à Constantine, Oran, Mostaganem et Sidi Bel Abbès.» Notons à toutes fins utiles, qu’IRIS, qui vient d’être certifié ISO 9001, met les bouchées doubles pour la mise en service de son complexe de pneumatiques, devant dans un premier temps produire 2 millions de pneus pour véhicules légers. Implanté au niveau de l’extension de la zone industrielle de Sétif, rentrera en exploitation avant la fin de l’année en cours et offrira 500 nouveaux postes de travail directs…